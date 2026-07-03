Presidenta Sheinbaum inicia gira en Michoacán; Bedolla destaca avances en seguridad, carreteras y educación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este viernes una gira de trabajo de dos días por Michoacán, donde fue recibida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien resaltó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en materia de seguridad, infraestructura y educación.

Durante su mensaje de bienvenida al arranque de la conferencia matutina realizada en Morelia, el mandatario estatal agradeció el respaldo del Gobierno federal y aseguró que las acciones impulsadas de manera conjunta han comenzado a reflejar resultados en distintas áreas estratégicas para la entidad.

Bedolla destaca respaldo del Gobierno federal a Michoacán

Ramírez Bedolla dio la bienvenida a la presidenta y afirmó que la visita representa una muestra del respaldo que la administración federal mantiene con el estado.

El gobernador señaló que Sheinbaum permanecerá dos días en territorio michoacano para desarrollar una agenda de trabajo enfocada en diversos proyectos prioritarios y agradeció la atención que, dijo, ha recibido la entidad desde el inicio de la actual administración.

Noticia Destacada Es seguro viajar a México” para el Mundial 2026, la respuesta de la presidenta Sheinbaum por alerta de viaje de Reino Unido

Asimismo, sostuvo que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha permitido avanzar en temas de seguridad pública, cuyos resultados serían presentados más adelante durante la conferencia.

"Nos queda claro que no estamos solos, estamos bien respaldados por nuestra presidenta", expresó Ramírez Bedolla.

¿Qué proyectos destacó el gobernador de Michoacán?

En materia educativa, el mandatario estatal resaltó la implementación de las becas Gertrudis Bocanegra, dirigidas a estudiantes universitarios y de institutos tecnológicos, al considerar que representan un incentivo para la permanencia escolar de los jóvenes.

También mencionó diversas obras de infraestructura contempladas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre ellas la modernización de la autopista de cuatro carriles hacia Lázaro Cárdenas y el proyecto carretero que conectará Uruapan con Zamora, considerado estratégico para fortalecer las actividades económicas y de exportación del estado.

#MañaneraDelPueblo | El gobernador de #Michoacán, @ARBedolla, señaló que gracias al #PlanMichoacán por la Paz y la Justicia se tienen avances en materia de seguridad y desarrollo en la entidad, para garantizar el bienestar de la población michoacana. pic.twitter.com/pgVbkIBvCR — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 3, 2026

Finalmente, Ramírez Bedolla adelantó que como parte de la gira presidencial se contempla una visita a Cherán, municipio autónomo de la Meseta Purépecha, donde la presidenta continuará con su agenda de trabajo junto con integrantes del gabinete federal.

La gira de Claudia Sheinbaum en Michoacán incluye actividades relacionadas con seguridad, infraestructura, desarrollo social y atención a comunidades de la entidad.

IO