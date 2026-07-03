Yucatán consolida alianza regional para mejorar la investigación de personas desaparecidas

Yucatán reforzó la coordinación con ocho estados del Sureste para fortalecer las acciones de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, durante la Mesa Regional en Materia de Búsqueda de Personas celebrada en Tabasco, en la que participó el fiscal general del estado, Juan Manuel León León.

Al encuentro asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal general de la República y presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Ernestina Godoy Ramos; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo.

Asimismo, los fiscales generales de los estados de la región Sureste integrada por Oaxaca, Puebla, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco y Yucatán.

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Durante la sesión de trabajo se abordaron temas de alta relevancia para fortalecer las capacidades institucionales en la búsqueda de personas, entre ellos la Nueva Estrategia de Identificación, la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, el fortalecimiento de las fiscalías especializadas en la materia, el diagnóstico de capacidades forenses, el Banco Nacional de Datos Forenses y los registros nacionales vinculados con estas investigaciones.

Asimismo, se llevó a cabo un diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas, espacio en el que se intercambiaron experiencias y propuestas para reforzar la coordinación entre autoridades y sociedad civil.

Compromiso permanente

En su calidad de representante interino de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, León León refrendó el compromiso de la Fiscalía General de Yucatán de mantener una coordinación permanente con las instancias federales y las fiscalías de la zona.

“La búsqueda de personas trasciende una obligación legal, al representar un deber humano y ético, pues detrás de cada investigación existe una familia que espera respuestas y mantiene la esperanza de reencontrarse con un ser querido”, indicó.

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Durante su intervención, resaltó que Yucatán cuenta con una Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas que trabaja de manera coordinada con instituciones estatales y federales, impulsando operativos de campo, fortalecimiento tecnológico, capacitación y acciones de investigación.

Aunque la entidad registra una de las menores incidencias en esta materia a nivel nacional, el Fiscal General afirmó que cada caso es atendido como una prioridad, con profesionalismo, sensibilidad y una estrecha colaboración con los colectivos de familiares.