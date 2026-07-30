Mañanera de hoy 30 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 30 de julio.
Actualizar narración
30/07/2026 a las 07:39
Asimismo, la mandataria estatal advierte que este fenómeno ha puesto en riesgo arrecifes, playas, la salud del bienestar de las familias, así como la actividad económica de los municipios costeros .
30/07/2026 a las 07:38
Y agrega que la llegada de esta macroalga macroalga es un fenómeno oceánico complejo asociado a múltiples factores ambientales.
30/07/2026 a las 07:38
Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, señala que el sargazo no es únicamente un problema ambiental, también es un asunto estratégico para la economía nacional.
30/07/2026 a las 07:36
Hoy se encuentra en Palacio Nacional la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
30/07/2026 a las 07:36
Este jueves se hablará del fortalecimiento de la estrategia integral para la atención del sargazo en Quintana Roo.
30/07/2026 a las 07:36
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 30 de julio.
IO