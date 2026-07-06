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Mañanera de hoy 6 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 6 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

6 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 6 de julio.

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Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 6 de julio.

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