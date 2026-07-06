Mañanera de hoy 6 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 6 de julio.
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06/07/2026 a las 07:35
Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección "Quién es quién en los precios".
06/07/2026 a las 07:34
"Realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien, faltó el último golpe. Muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos", indicó.
06/07/2026 a las 07:33
La presidenta felicita a la selección mexicana de futbol, quienes "jugaron muy bien", señaló.
06/07/2026 a las 07:33
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 6 de julio.
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