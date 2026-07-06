Progreso se llena de visitantes en el arranque del Verano; comercios celebran la derrama económica

La alta afluencia de visitantes registrada ayer en el malecón de Progreso dejó una jornada favorable para el sector turístico del puerto, principalmente para restaurantes, comercios y prestadores de servicios, que reportaron un incremento en sus ventas gracias a la llegada de familias provenientes de Mérida y de distintos municipios del estado, en el arranque de la temporada vacacional de verano.

Desde las primeras horas del día comenzaron a arribar decenas de personas con el propósito de disfrutar de la playa, lo que generó un constante movimiento en la zona turística. El malecón lució concurrido durante gran parte de la jornada, confirmando que el puerto continúa siendo uno de los principales destinos para quienes buscan pasar un día de descanso cerca del mar.

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Los restaurantes, tanto los establecidos como las palapas ubicadas frente a la playa, registraron una importante presencia de comensales, situación que dejó ingresos favorables para la mayoría de los negocios. De acuerdo con propietarios y trabajadores del ramo, el comportamiento de ayer genera expectativas positivas para las próximas semanas, cuando se espera una mayor llegada de vacacionistas.

En contraste, el sector hotelero reportó una ocupación cercana al 70 por ciento de su capacidad instalada. Los empresarios confían en que este porcentaje aumente conforme avance el período vacacional, especialmente con el arribo de turistas que acostumbran permanecer varios días en el puerto durante el verano.

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Las condiciones del clima favorecieron las actividades recreativas. Aunque durante algunos momentos se presentaron nublados, estos no afectaron la estancia de los visitantes; por el contrario, ayudaron a disminuir la intensidad del calor, permitiendo que familias y grupos de amigos permanecieran por varias horas disfrutando del Sol, la arena y el mar en un ambiente de convivencia.

El operativo de vigilancia implementado en el malecón y la zona comercial contribuyó a que la jornada transcurriera con orden y tranquilidad. La presencia de elementos de seguridad permitió que turistas y habitantes recorrieran el puerto sin contratiempos, manteniéndose saldo blanco durante el día.

Trabajadores del sector turístico señalaron que las expectativas para esta temporada son alentadoras, pues en las próximas semanas se prevé la llegada de propietarios de casas de playa, visitantes de pasadía y turistas que optan por hospedarse durante los fines de semana, lo que representaría un importante impulso para la economía de Progreso y de sus comisarías costeras.