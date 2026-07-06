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Salud para Todos en Quintana Roo: Fechas y horarios en Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y Cancún

Los ciudadanos deberán acudir con la copia de su INE y de la CURP para ser atendidos por el personal.

Por Redacción Por Esto!

6 de jul de 2026

1 min

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Algunos de los servicios gratuitos incluyen mastografías, laboratorio clínico, rayos X, etc
Algunos de los servicios gratuitos incluyen mastografías, laboratorio clínico, rayos X, etc / Especial

Durante esta semana las caravanas del programa Salud para Todos se encontrarán asistiendo a tres municipios del estado de Quintana Roo para ofrecer servicios médicos gratuitos.

Las unidades y personal médico acudirán a Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Benito Juárez hasta el viernes 10 de julio.

Se deberá acudir con la documentación obligatoria al momento de recoger el apoyo

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Comemos Todos en Quintana Roo 2026: Fechas de entrega del apoyo alimentario en julio

Servicios médicos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

Felipe Carrillo Puerto

(08 al 10)

  • Parque Central de Nuevo Israel
  • Presidente Juárez
  • Nueva Loría
  • Ignacio Manuel Altamirano
  • Emiliano Zapato

(06 al 07)

  • Domo de la comunidad Emiliano Zapata
  • Valle Hermoso
  • La Pantera
  • Los Divorciados
  • Nuevo Israel
  • Nueva Loria
  • Presidente Juárez
  • Altamirano
  • Los Lagartos
Para ubicar el módulo correspondiente se debe acceder al sitio oficial

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Othón P. Blanco (06 al 10)

  • Ávaro Obregón Nuevo frente al Parque Central
  • Álvaro Obregón Viejo
  • Sabidos
  • Allende
  • Ramonal
  • Javier Rojo Gómez
  • Pedro Joaquín
  • Coldwell
  • Pucté
  • Cacao
  • Cocoyol
  • San Francisco Botes
  • José Narciso Rovirosa

Benito Juárez (06 al 10 de julio)

Hacienda Real del Caribe frente al Parque Hacienda del Caribe II

  • SM 200
  • SM 202
  • SM 2023
  • SM 209
  • SM 210
  • SM 212
  • SM 213
  • SM 217
  • SM 218
  • SM 101
  • SM 102
  • SM 103
  • SM 104

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