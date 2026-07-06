Salud para Todos en Quintana Roo: Fechas y horarios en Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y Cancún

Durante esta semana las caravanas del programa Salud para Todos se encontrarán asistiendo a tres municipios del estado de Quintana Roo para ofrecer servicios médicos gratuitos.
Las unidades y personal médico acudirán a Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Benito Juárez hasta el viernes 10 de julio.
Noticia Destacada
Comemos Todos en Quintana Roo 2026: Fechas de entrega del apoyo alimentario en julio
Servicios médicos
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía Rayos X (torax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia
Felipe Carrillo Puerto
(08 al 10)
- Parque Central de Nuevo Israel
- Presidente Juárez
- Nueva Loría
- Ignacio Manuel Altamirano
- Emiliano Zapato
(06 al 07)
- Domo de la comunidad Emiliano Zapata
- Valle Hermoso
- La Pantera
- Los Divorciados
- Nuevo Israel
- Nueva Loria
- Presidente Juárez
- Altamirano
- Los Lagartos
Noticia Destacada
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Othón P. Blanco (06 al 10)
- Ávaro Obregón Nuevo frente al Parque Central
- Álvaro Obregón Viejo
- Sabidos
- Allende
- Ramonal
- Javier Rojo Gómez
- Pedro Joaquín
- Coldwell
- Pucté
- Cacao
- Cocoyol
- San Francisco Botes
- José Narciso Rovirosa
Benito Juárez (06 al 10 de julio)
Hacienda Real del Caribe frente al Parque Hacienda del Caribe II
- SM 200
- SM 202
- SM 2023
- SM 209
- SM 210
- SM 212
- SM 213
- SM 217
- SM 218
- SM 101
- SM 102
- SM 103
- SM 104