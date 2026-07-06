Salud para Todos en Quintana Roo: Fechas y horarios en Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y Cancún

Durante esta semana las caravanas del programa Salud para Todos se encontrarán asistiendo a tres municipios del estado de Quintana Roo para ofrecer servicios médicos gratuitos.

Las unidades y personal médico acudirán a Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Benito Juárez hasta el viernes 10 de julio.

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Servicios médicos

Atenciones médicas integrales

Laboratorio clínico

Mastografía Rayos X (torax)

Electrocardiograma

Densitometría

Ultrasonido pélvico-obstétrico

Salud dental

Salud visual y del oído

Nutrición

Atención psicológica

Apoyo a víctimas de violencia

Ambulancia de traslado

Farmacia

Felipe Carrillo Puerto

(08 al 10)

Parque Central de Nuevo Israel

Presidente Juárez

Nueva Loría

Ignacio Manuel Altamirano

Emiliano Zapato

(06 al 07)

Domo de la comunidad Emiliano Zapata

Valle Hermoso

La Pantera

Los Divorciados

Nuevo Israel

Nueva Loria

Presidente Juárez

Altamirano

Los Lagartos

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Othón P. Blanco (06 al 10)

Ávaro Obregón Nuevo frente al Parque Central

Álvaro Obregón Viejo

Sabidos

Allende

Ramonal

Javier Rojo Gómez

Pedro Joaquín

Coldwell

Pucté

Cacao

Cocoyol

San Francisco Botes

José Narciso Rovirosa

Benito Juárez (06 al 10 de julio)

Hacienda Real del Caribe frente al Parque Hacienda del Caribe II