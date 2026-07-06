Terremotos en Venezuela dejan 3 mil 342 muertos; continúan labores entre escombros en La Guaira

La cifra de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 3 mil 342, mientras que el número de heridos llegó a 16 mil 740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

El nuevo balance representa 388 muertes más respecto al reporte del sábado, en medio de labores que continúan enfocadas en la recuperación de cuerpos entre edificios colapsados y zonas severamente dañadas.

¿Cuál es el saldo actualizado de los terremotos en Venezuela?

De acuerdo con las cifras oficiales, 6 mil 462 personas han sido rescatadas tras los sismos. Además, 17 mil 345 perdieron su vivienda, por lo que las autoridades habilitaron 79 campamentos transitorios.

Rodríguez indicó que se mantienen 856 edificios afectados y 190 inmuebles colapsados. Hasta ahora, 86 mil 794 familias han recibido atención, junto con la distribución de 9 mil 585 toneladas de alimentos y 669 mil 8 litros de agua.

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¿Qué pasa con las personas desaparecidas?

Las autoridades venezolanas habilitaron un número telefónico y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas, aunque no han actualizado una cifra oficial de quienes siguen en paradero desconocido.

De manera paralela, la iniciativa ciudadana “Desaparecidos Terremoto Venezuela” reporta más de 31 mil personas con las que sus familiares no han podido establecer contacto.

The death toll from Venezuela's twin earthquakes has risen to 3,342, with 16,740 people injured, National Assembly President Jorge Rodriguez said on July 5.#Venezuela #Earthquakes pic.twitter.com/3wQwQ2difw — CCTV+ (@CCTV_Plus) July 6, 2026

¿Qué zonas fueron más afectadas?

Los terremotos impactaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La Guaira continúa como la región más dañada, una zona costera que ya había enfrentado una tragedia por deslaves en 1999.

A 11 días del desastre, los grupos internacionales de rescate ya se retiraron. En los edificios derruidos permanecen voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil y vecinos que siguen retirando escombros.

El doble terremoto ya es considerado el más mortífero registrado en Venezuela durante el último siglo, por encima del sismo de 1967 cerca de Caracas, que dejó 245 muertos.

IO