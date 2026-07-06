Celebración de la Selección Mexicana en Mérida deja un lesionado y saldo blanco en vialidad

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el operativo implementado con motivo de la celebración por el partido de la Selección Mexicana concluyó con saldo blanco en materia de tránsito, aunque una persona resultó lesionada tras sufrir una caída en las inmediaciones del Monumento a la Patria, en Paseo de Montejo.

De acuerdo con la corporación, al sitio acudieron aproximadamente más de mil 500 personas para festejar el resultado del encuentro, por lo que previamente se desplegó un dispositivo preventivo y vial con el objetivo de ordenar la movilidad, proteger la integridad de los asistentes y disminuir riesgos.

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Como parte del balance operativo, la SSP dio a conocer que una persona requirió atención médica luego de caer desde una altura aproximada de dos metros. Tras ser valorada por paramédicos, fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada y conocer la gravedad de sus lesiones.

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En cuanto a la seguridad vial, la dependencia precisó que no se registraron accidentes ni incidentes de tránsito relacionados con la concentración de personas en la zona.

Asimismo, durante los filtros preventivos instalados por los elementos de seguridad fueron retiradas bebidas alcohólicas y artículos de pirotecnia, con el propósito de prevenir accidentes y salvaguardar a quienes participaron en la celebración.

La SSP reiteró que este tipo de operativos buscan garantizar la seguridad de la ciudadanía durante eventos de alta concentración, mediante acciones de vigilancia, control vial y prevención de conductas de riesgo.