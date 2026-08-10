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Mañanera de hoy 10 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 10 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

10 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 10 de agosto.

Actualizar narración

10/08/2026 a las 07:50

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, subraya la importancia de de seguir hablando sobre sobre el impacto de las plataformas digitales en niños, niñas y jóvenes.

10/08/2026 a las 07:49

El titular de Profeco insiste que estas ferias tienen el objetivo de que los padres de familia puedan comprar a precios muy accesibles los útiles escolares para el regreso a clases.

10/08/2026 a las 07:49

Y recuerda que de manera conjunta se llevarán a cabo 55 ferias de Regreso a Clases en el mismo número de ciudades en todo el país.

10/08/2026 a las 07:48

Escalante Ruiz, invita a la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 que se realizará en la Expo Reforma de la CDMX el próximo fin de semana, los días 15 y 16 de agosto.

10/08/2026 a las 07:45

Se trata, aclaró, de alrededor de 8 mil 810 estaciones que ofrecen el diesel a un precio promedio Nacional menor a los 27 pesos con un centavo.

10/08/2026 a las 07:44

El funcionario informa que ya hay 85.8% de cumplimiento de estaciones de servicio que dan el precio del diesel en menos de $27 pesos por litro.

10/08/2026 a las 07:43

Iván Escalante, titular de Profeco, presenta como cada lunes la sección "Quién es quién en los precios".

10/08/2026 a las 07:42

Asimismo indica que México está listo para apoyar al país sudamericano si así lo requiere.

10/08/2026 a las 07:42

La presidenta Sheinbaum Pardo indica que la administración se encuentra al pendiente de sismo ocurrido en Colombia para apoyar a losa connacionales en aquel país a través de la embajada.

10/08/2026 a las 07:41

Como ha ocurrido en los últimos lunes, hoy se dará continuidad a la discusión sobre el uso y el impacto de las plataformas digitales de las redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

10/08/2026 a las 07:41

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 10 de agosto.

IO