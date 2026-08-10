Muere niño de 5 años en trágica volcadura en la carretera Tizimín-Río Lagartos

Una profunda consternación se apoderó de las comunidades del Oriente tras registrarse un accidente vial con saldo fatal en el kilómetro 069+900 de la carretera que conecta Valladolid con Río Lagartos, específicamente dentro del tramo que va desde Tizimín hacia la costa. En el lamentable suceso, perdió la vida un niño de cinco años de edad, mientras que otras cinco personas que viajaban con él, resultaron con lesiones de diversa consideración.

Según los informes oficiales, los hechos involucraron a un automóvil marca Chevrolet de color rojo, con placas de circulación UUB959R. Al volante se encontraba un joven de 21 años de edad, quien manifestó a las autoridades que manejaba con dirección de Río Lagartos a Tizimín cuando, por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas, perdió de manera súbita el control de la unidad.

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El vehículo se desvió intempestivamente hacia su derecha, abandonó por completo la superficie de rodamiento y circuló por el terreno aledaño hasta sufrir una volcadura. Tras varios giros y arrastres, la unidad quedó finalmente en posición perpendicular al eje de la vía, apoyada totalmente sobre su toldo.

Al interior del automóvil viajaban seis personas. El menor fallecido sufrió traumatismo craneoencefálico de gravedad. Pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia y los intentos de reanimación por parte de los paramédicos, se confirmó que el pequeño no contaba con signo vitales.

El saldo del percance registró cinco lesionados: el propio conductor y dos de sus acompañantes fueron valorados de forma minuciosa en el lugar, donde se determinó que presentaban únicamente golpes contusos sin riesgo para su vida, por lo que recibieron primeros auxilios y no requirieron de un traslado a centros hospitalarios.

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En cambio, dos mujeres que viajaban también a bordo mostraron lesiones diversas, intensas crisis nerviosas y signos evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas, por lo que fueron trasladadas de inmediato a un nosocomio de Tizimín para recibir atención especializada.

Al sitio acudieron de manera coordinada elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional División Caminos, la Policía Estatal de Investigación (PEI) y el Servicio Médico Forense (Semefo).

Los cuerpos de seguridad procedieron a acordonar la zona, preservar todas las evidencias y realizar las diligencias correspondientes, mientras que el personal forense realizó el levantamiento formal del cuerpo del menor para su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se practicará la autopsia de ley. Por su parte, la unidad siniestrada fue remolcada a un corralón oficial como parte del procedimiento administrativo.