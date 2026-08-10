Dengue en Quintana Roo: Reportan ocho nuevos casos confirmados

Quintana Roo acumuló ocho nuevos casos confirmados de dengue durante la última semana epidemiológica y llegó a 167 contagios en lo que va del 2026, con lo que se mantiene entre las ocho entidades del país con mayor número de diagnósticos y probables de la enfermedad.

De acuerdo con la actualización de la Semana Epidemiológica 29 de la Dirección General de Epidemiología, el estado registra además 2 mil 316 casos sospechosos, mientras que la incidencia de pacientes confirmados se ubica en 7.80 por cada 100 mil habitantes.

Noticia Destacada Quintana Roo registra aumento de 80% en casos de COVID-19 y suma 18 contagios

Del total de diagnósticos corroborados, siete corresponden a dengue grave y 56 tienen signos de alarma, por lo que 63 personas han presentado las formas de mayor riesgo del padecimiento.

La cifra acumulada en lo que va del año representa un incremento de 47.8 por ciento respecto del mismo periodo del 2025, cuando Quintana Roo contabilizaba 113 contagios confirmados.

En la Península de Yucatán, Campeche reporta 18 casos confirmados y Yucatán 16, por lo que Quintana Roo concentra la mayor cantidad de pacientes con dengue corroborado en la región.

En Benito Juárez continúan las brigadas de vacunación y consulta, incluso en los tianguis. / Rodolfo Flores

Mantienen bajo vigilancia los decesos

El panorama epidemiológico también mantiene bajo vigilancia las defunciones relacionadas con este padecimiento. A nivel nacional, durante el 2026 se han notificado 260 fallecimientos por probable dengue; de ellos, siete han sido confirmados, 198 permanecen en estudio y 55 fueron descartados.

Quintana Roo figura entre las entidades con una defunción confirmada y nueve permanecen bajo investigación, mientras que otra ya fue descartada. Corresponderá a las autoridades sanitarias determinar si existe relación con esta enfermedad.

También se incrementó el registro de varicela

En paralelo, Quintana Roo registró 21 nuevos casos de varicela durante la última semana, con lo que el acumulado llegó a 916 contagios, de los cuales 475 corresponden a hombres y 441 a mujeres.

Esta cifra representa 210 casos más que los 706 contabilizados durante el mismo periodo del año pasado, equivalente a un incremento de 29.7 por ciento.

Noticia Destacada Quintana Roo suma 153 casos de dengue y lidera contagios en la Península

Ante este panorama, los Servicios Estatales de Salud mantienen las recomendaciones para reforzar las medidas preventivas contra enfermedades transmitidas por vector y otros padecimientos contagiosos.

En Benito Juárez, la Dirección Municipal de Salud continúa con las Brigadas Integrales de Salud, mediante las cuales se ofrecen consultas médicas, vacunación y servicios preventivos en distintos puntos de la ciudad, incluidos tianguis y las tres Unidades Médicas Municipales.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para acudir a valoración médica ante síntomas compatibles con dengue, particularmente cuando se presenta fiebre acompañada de dolor intenso de cabeza, cuerpo o detrás de los ojos, así como evitar la automedicación.