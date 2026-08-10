Apagones afectaron cámaras del C2 en Cozumel

Las interrupciones recurrentes del suministro eléctrico en Cozumel están afectando parte de la red de videovigilancia conectada al Centro de Control y Comando (C2), debido a que algunos equipos pierden la configuración o dejan de transmitir después de los cortes. El director de Seguridad Pública, Fernando González, explicó que esta situación obliga a personal de la corporación a acudir a los establecimientos donde están instalados los dispositivos para restablecer manualmente la conexión, generando periodos sin monitoreo en determinados sectores.

Mencionó que las variaciones de voltaje y los cortes de energía afectan principalmente los módems y equipos de comunicación que enlazan las cámaras con el centro de monitoreo

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“Tenemos temas de luz últimamente. Eso hace que se desconfiguren las cámaras. Los módems están en los locales que tenemos en este proyecto y tenemos que ir para pedir otra vez que se reconecten y tengamos nuevamente la señal”, señaló.

De acuerdo con información de la corporación, más de 100 establecimientos comerciales de Cozumel participan actualmente en el esquema de interconexión de cámaras privadas con las plataformas de vigilancia del C2 municipal y el C5 estatal. La incorporación de estos negocios forma parte del programa de videovigilancia que busca ampliar la cobertura mediante infraestructura instalada por particulares.

La red de vigilancia de la isla también incluye infraestructura pública. El C2 cuenta con cámaras municipales y mantiene intercambio de información con el sistema de Q. Roo, lo que permite ampliar la cobertura de monitoreo en distintos puntos de la ciudad. En el 2024 se reportaron 262 cámaras distribuidas en 63 puntos de monitoreo inteligente entre infraestructura estatal y municipal.

Carlos Padilla, vecino de la colonia 10 de Abril, indicó que las interrupciones se han vuelto frecuentes. “Cuando se va la luz no solo se apagan los aparatos de la casa. También preocupa que las cámaras dejen de funcionar, porque son una herramienta para saber qué ocurre en la calle. Si después de un corte tardan en recuperar la señal, queda un periodo en el que no se está vigilando la zona”, mencionó.

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Para el sector empresarial, representado en este esquema por establecimientos que aportan sus cámaras al sistema de vigilancia, la continuidad del suministro es relevante no solo para la operación comercial, sino también para mantener disponibles los equipos de seguridad conectados con las autoridades.

Arturo Muñoz, empresario, consideró que los equipos de respaldo podrían reducir las interrupciones en la vigilancia durante las fallas eléctricas. “Si las cámaras están conectadas al sistema de seguridad, deberían contar con alguna forma de respaldo para que sigan transmitiendo cuando se va la luz. Los apagones pueden durar y, durante ese tiempo, cualquier incidente que ocurra queda sin registro de la misma manera”, señaló.

La afectación ocurre mientras Cozumel mantiene una estrategia de ampliación de la videovigilancia mediante la participación de comercios y la coordinación entre el C2 municipal y el C5 estatal.