SEP alerta por efectos del uso excesivo de pantallas en alumnos: afecta atención, aprendizaje y convivencia

La Secretaría de Educación Pública (SEP) continuó este lunes 10 de agosto con la discusión sobre los efectos que tiene el uso excesivo de redes sociales, celulares y otros dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes, esta vez con énfasis en lo que ocurre dentro de las aulas.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que uno de los principales retos para las escuelas es mantener la atención de los estudiantes en un entorno marcado por notificaciones constantes, contenidos inmediatos y plataformas diseñadas para captar el interés durante largos periodos.

Delgado explicó que la problemática también alcanza a los docentes, quienes deben atender fenómenos como el ciberbullying, la ansiedad asociada a las redes sociales y la dificultad para integrar la tecnología con un propósito pedagógico.

Como ejemplo, citó datos según los cuales en Estados Unidos niñas, niños y adolescentes reciben en promedio 237 notificaciones diarias, mientras una parte de ellas llega durante el horario escolar.

¿Cómo afecta el uso excesivo de pantallas al aprendizaje?

Yareni Annalie Domínguez Delgado, pedagoga y doctora en Pedagogía por la UNAM, explicó que la exposición constante a dispositivos digitales está modificando la manera en que los estudiantes procesan la información.

La especialista señaló que la atención profunda y sostenida puede ser sustituida por una atención fragmentada, en la que niñas, niños y jóvenes pasan rápidamente de un estímulo a otro. Esto también puede reducir el tiempo destinado a analizar, cuestionar, relacionar información y construir conocimiento de manera reflexiva.

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Domínguez advirtió además que la disponibilidad inmediata de contenidos puede disminuir la tolerancia a la frustración, una capacidad necesaria para aprender, resolver problemas y desarrollar procesos creativos.

Por ello, planteó que las escuelas no deben intentar competir con la velocidad de las pantallas, sino recuperar espacios destinados a la pausa, la concentración, el diálogo y el pensamiento crítico.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, detalló los desafíos de los docentes ante el uso de plataformas digitales, señalando que la labor educativa enfrenta retos como la inmediatez digital, el ciberbullying y el mantenimiento de la atención en el aula. pic.twitter.com/g1rsKsQr5k — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 10, 2026

Redes sociales también modifican la convivencia entre estudiantes

La discusión abordó otro punto relevante: la manera en que las plataformas digitales intervienen en las relaciones personales.

La especialista de la UNAM explicó que algoritmos, sistemas de recomendación y mecanismos como el desplazamiento infinito pueden influir en la forma en que los jóvenes interactúan y toman decisiones. También advirtió que dentro de los entornos digitales es difícil identificar con certeza quién se encuentra detrás de una cuenta o comunidad.

Frente a ese escenario, propuso fortalecer la llamada competencia mediática crítica para que los estudiantes no se limiten a aprender el funcionamiento técnico de los dispositivos, sino que desarrollen capacidades para evaluar información, identificar sesgos, combatir la desinformación y tomar decisiones con mayor autonomía.

#MañaneraDelPueblo | Yareni Annalie Domínguez Delgado, pedagoga y doctora en Pedagogía por la @UNAM_MX, explicó la transformación de los procesos de aprendizaje ante la inmediatez digital y el uso de dispositivos en las escuelas:



➡️ Detalló cómo la inmediatez digital fragmenta… pic.twitter.com/D0xOFxpGVZ — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 10, 2026

Maestros detectan cansancio, frustración y menor concentración en las aulas

Sandra Ortega Rivero, profesora de educación primaria con casi tres décadas de experiencia frente a grupo, compartió algunos de los cambios que ha observado directamente entre sus estudiantes.

La docente explicó que algunos alumnos llegan a clases cansados, muestran dificultades para concentrarse y pueden presentar un menor desempeño escolar. También ha identificado poca tolerancia a la frustración cuando una actividad no genera interés inmediato y problemas para mantener la comunicación y convivencia con otras personas.

Ortega señaló que las pantallas sí pueden enriquecer el aprendizaje cuando son utilizadas con un objetivo didáctico y bajo el acompañamiento de docentes. Sin embargo, consideró indispensable establecer reglas y acuerdos entre escuelas, profesores, familias y estudiantes para evitar un uso descontrolado de la tecnología.

#MañaneraDelPueblo | Sandra Ortega Rivero, licenciada en Educación Primaria, detalló el impacto del uso excesivo de pantallas e internet en la infancia desde su experiencia docente:



➡️ Explicó que, a diferencia del pasado, hoy el uso excesivo de dispositivos digitales afecta el… pic.twitter.com/wDKsZNcv60 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 10, 2026

SEP plantea acompañamiento y pensamiento crítico ante uso de tecnología

Las participaciones coincidieron en que la discusión no debe centrarse únicamente en prohibir celulares o apagar pantallas.

La propuesta expuesta durante la conferencia apunta hacia un modelo de corresponsabilidad en el que familias, escuelas y autoridades educativas participen en la formación de hábitos digitales saludables.

Entre los objetivos se encuentra fortalecer el pensamiento crítico, recuperar espacios de diálogo entre estudiantes, mejorar la convivencia y utilizar las herramientas tecnológicas únicamente cuando aporten valor al proceso educativo.

La SEP ha mantenido abierta esta conversación como parte de un análisis más amplio sobre el impacto de las plataformas digitales en menores de edad, con la intención de generar propuestas que permitan aprovechar la tecnología sin desplazar elementos esenciales del aprendizaje como la concentración, la reflexión, la convivencia y el acompañamiento humano.

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