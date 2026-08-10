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Yucatán / Mérida

Comunidades mayas denuncian abusos y proyectos que amenazan sus tierras y el agua en Yucatán

Comunidades de Yucatán se unen en Mérida para defender agua, tierras y sitios mayas.

Por Alejandro Febles

10 de ago de 2026

2 min

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Comunidades mayas marchan para recordar luchas por sus derechos y recursos naturales
Comunidades mayas marchan para recordar luchas por sus derechos y recursos naturales / Por Esto!

Comunidades de Kinchil, Ixil, Caucel Pueblo, Santa María Chi, Molas, Dzoyilá, Sisal y Dzitnup tomaron las calles de Mérida para recordar las luchas que los pueblos mayas mantienen vigentes contra el despojo de territorio, la contaminación del agua y la criminalización de los defensores.

La cita para la movilización fue en punto de las 10:00 horas en el Remate de Paseo de Montejo, en Mérida. En menos de una hora, más de 200 personas se reunieron para caminar rumbo al Palacio de Gobierno y llamar la atención de la ciudadanía acerca de las exigencias y preocupaciones de las organizaciones originarias.

“Las comunidades que estamos hoy aquí tenemos problemáticas y las haremos visible a la sociedad yucateca y más hoy, un domingo aquí en la capital. Somos parte de la cultura, yucatecos y eso vale la pena. Que nos desaparezcan hoy en pleno siglo XXI es muy lamentable. Seguimos alzando la voz por las comunidades y la sociedad”, expresó Wilberth Nahuat, comisario de Santa María Chi previo al inicio de la movilización.

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Consignas y reclamos

Al grito de consignas como “El territorio no se vende; ¡se ama y se defiende!”, y “Defender la tierra no es un delito, es un derecho”, el contingente avanzó desde el Remate hacia la calle 60, por la cual bajaron al Palacio de Gobierno.

En el trayecto, aprovecharon para repartir volantes a turistas y locales en el Centro.En estos papeles, las comunidades que convocaron al movimiento explicaron las situaciones que han vivido en los últimos años y que buscan que más personas se sumen a su lucha.

Destacan el retiro de las granjas porcícolas que contaminaron el agua en Santa María Chi; el reciente caso del desarrollo Las Dunas en Chuburná que ha dañado el medio ambiente costero; así como el también reciente caso de los vecinos de Dzoyilá que defienden los basamentos mayas que son vulnerados en una zona de construcción de un supermercado.

El INAH da seguimiento técnico al sitio desde el 2012; las excavaciones que lo documentaron ocurrieron entre el 2004 y el 2014.

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El agua también fue un tema recurrente en los reclamos de las comunidades;exigieron en el pliego petitorio entregado al Gobierno del estado frenar los permisos de uso de suelo irregulares a empresas porcícolas, desarrollos inmobiliarios y cualquier otra actividad industrial que amenace con dañar irremediablemente los ecosistemas locales y la vida tranquila de comisarías y poblados mayas.

Los manifestantes también hicieron un llamado a la ciudadanía a sumar su voz y exigir cuentas a las autoridades que hayan permitido los abusos en contra de los pueblos originarios.

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