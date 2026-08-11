Mañanera de hoy 11 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 11 de agosto.
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11/08/2026 a las 07:41
La funcionaria también destaca que hay una disminución del 51% en homicidios dolosos entre el inicio de la administración y el último mes analizado.
11/08/2026 a las 07:41
Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presenta el reporte de incidencia delictiva del mes de julio.
11/08/2026 a las 07:40
Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica, hablará del del C4 carretero que se está instalando en el país.
11/08/2026 a las 07:40
Jesús Esteva, titular de la SICT informará sobre lo que hizo la secretaría para apoyar en la reducción del robo en carreteras.
11/08/2026 a las 07:39
La información sobre la disminución de robos en carretera la presentará Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia nacional.
11/08/2026 a las 07:39
Durante el informe también se hablará de la reducción de robos en carreteras.
11/08/2026 a las 07:39
"En 22 meses la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos el informe de homicidio doloso", agregó.r
11/08/2026 a las 07:38
La presidenta Sheinbaum Pardo una reducción en el delito de homicidio doloso del 51%, entre septiembre de 2024 y Julio del 2026.
11/08/2026 a las 07:37
Hoy se encuentra el gabinete de Seguridad para presentar los indicadores de la materia durante el mes de julio.
11/08/2026 a las 07:37
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 11 de agosto.
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