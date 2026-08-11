¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán hoy martes 11 de agosto? Prevén precipitaciones en más de 50 municipios

Protección Civil de Yucatán (Procivy) pronostica lluvias de intensidad moderada a fuerte para este martes 11 de agosto en distintos municipios del estado, con precipitaciones puntualmente fuertes en zonas del centro, oriente y otras regiones.

Las condiciones de lluvia estarán relacionadas con la circulación de una Baja Presión en altura, que genera inestabilidad atmosférica, además del ingreso de aire marítimo tropical procedente del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada sobre la región.

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¿Dónde lloverá en Yucatán este martes?

De acuerdo con el pronóstico de Procivy, las lluvias puntualmente fuertes se concentrarán principalmente en Tizimín, Sucilá, Buctzotz, Cenotillo, Izamal, Tunkás, Temax, Cansahcab, Tixkokob, Kanasín, Mérida, Motul y sus alrededores.

También se esperan precipitaciones de intensidad moderada y fuerte en municipios del sureste, suroeste y noroeste del estado.

En el sureste, las lluvias podrían presentarse en Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Peto, Akil, Tzucacab, Maní, Tekit, Muna, Santa Elena, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Mayapán, Sacalum, Teabo y Tixméhuac.

Para el suroeste, Procivy contempla precipitaciones en Maxcanú, Halachó, Celestún, Opichén, Kopomá, Chocholá, Kinchil, Samahil, Tetiz y Hunucmá.

Mientras que en el noroeste, se prevén lluvias en Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

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¿A qué hora lloverá este martes 11 de agosto?

Las condiciones de lluvia se esperan principalmente durante la tarde, cuando la combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y la vaguada favorecerá el desarrollo de precipitaciones en diferentes puntos de Yucatán.

Procivy advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, especialmente en las zonas donde se presenten tormentas.

Por ello, aunque durante la mañana prevalecerá un ambiente caluroso, las condiciones podrían cambiar durante la tarde con el desarrollo de lluvias y tormentas de intensidad variable.

Calor y viento también estarán presentes

Además de las lluvias, este martes se mantendrá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 38 a 41 grados Celsius en el interior de Yucatán, mientras que en la zona costera se esperan valores de 33 a 34 grados.

El viento será del este durante la mañana, con velocidades de 10 a 20 km/h, y cambiará al sureste y noreste por la tarde, cuando alcanzará 40 a 50 km/h en la costa.

En el litoral yucateco se prevé además oleaje de hasta 1.5 metros de altura, por lo que las condiciones marítimas deberán tomarse en cuenta para quienes tengan actividades en la costa.

En resumen, este martes 11 de agosto habrá lluvias en buena parte de Yucatán, principalmente durante la tarde, con mayor probabilidad de precipitaciones puntualmente fuertes en municipios como Mérida, Tizimín, Izamal, Motul, Kanasín, Tixkokob y localidades de sus alrededores.

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