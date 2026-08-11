Trabajador provocó la suspensión de Gas LP en Isla Mujeres durante el fin de semana

El servicio de abasto de gas LP para restaurantes y público en general se vio interrumpido durante el pasado fin de semana debido a un problema que tuvo un empleado para presentarse a laborar, aseguró un directivo de Zeta Gas, quien descartó que exista una suspensión definitiva del despacho durante sábados y domingos.

El representante de la empresa explicó que el inconveniente registrado el domingo fue circunstancial y sostuvo que la distribución continuará de manera habitual todos los fines de semana, por lo que los consumidores podrán acudir normalmente a solicitar el combustible.

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Sin embargo, usuarios señalaron que el servicio presenta deficiencias, particularmente desde que se suspendió el cambio de cilindros. Joaquín Noh consideró que la empresa argumenta que este procedimiento resulta incosteable por el reducido margen de ganancia.

Eduardo Rubio coincidió en las críticas y sostuvo que la empresa ha obtenido importantes ganancias a costa de los consumidores. Incluso planteó que el Gobierno municipal revise las condiciones bajo las cuales se otorgó el predio que actualmente ocupa la gasera y considere permitir el ingreso de otra compañía para mejorar el servicio.

Por su parte, Joel Paz pidió al Ayuntamiento intervenir para solucionar el problema y reanudar la sustitución de cilindros en mal estado, al considerar que es necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios. Señaló que, si la empresa mantiene su negativa, las autoridades deberían revisar las condiciones de su permiso y permitir la participación de otro inversionista.

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El titular de Protección Civil, Carlos Gamboa, confirmó que desde 2022 esa dependencia apoyaba en el cambio de una cantidad limitada de cilindros, con menos de 20 unidades mensuales, pero el programa fue cancelado por la empresa desde el año pasado.

En cuanto a la sustitución de depósitos deteriorados, el directivo de Zeta Gas señaló que la decisión de no continuar con ese servicio es definitiva, debido a que sus superiores consideran que no existe suficiente margen de ganancia para realizar la inversión.