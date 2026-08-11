Secretario Harfuch reporta detención de objetivos prioritarios y 63 mil 500 capturas por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó este martes 11 de agosto un nuevo balance de la Estrategia Nacional de Seguridad, en el que destacó la detención de diversos objetivos prioritarios vinculados con homicidios, extorsiones, secuestros, narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el funcionario señaló que la estrategia federal mantiene como ejes la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el uso de inteligencia e investigación y la coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad.

García Harfuch aseguró que, como resultado de estas acciones, el promedio diario de homicidios dolosos se ha reducido 51 por ciento respecto de septiembre de 2024 y que continúan los operativos en regiones prioritarias del país.

¿Qué objetivos prioritarios fueron detenidos recientemente?

Uno de los casos destacados fue la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado por las autoridades como líder de una célula criminal vinculada con homicidios, tráfico de drogas, extorsión y cobro de piso contra productores de aguacate y limón, ganaderos, comerciantes y transportistas.

Harfuch señaló que “R1” contaba con una orden de aprehensión por homicidio y que es investigado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. El funcionario recordó que ya fue vinculado a proceso por ese caso.

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En el Estado de México también fueron detenidos David “N” y Heisler “N”, ambos señalados como generadores de violencia y con órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

En Acapulco fue capturado Ricardo “N”, identificado como integrante del Cártel Independiente de Acapulco y presunto responsable de distribución de droga y extorsión.

Otro de los objetivos relevantes fue Alfonso “N”, detenido en Los Reyes, Michoacán, quien contaba con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín. De acuerdo con Harfuch, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Operativo en Uruapan deja 12 detenidos por extorsión

El titular de la SSPC informó además que un operativo realizado en Uruapan y otros municipios de Michoacán derivó en 11 cateos simultáneos y la detención de 12 personas.

Las investigaciones estaban relacionadas con presuntos cobros de cuotas a productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadoras, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

Durante los cateos se aseguraron armas largas y cortas, vehículos, inhibidores de señal, equipo táctico, narcóticos y dispositivos electrónicos.

Harfuch señaló que esta acción forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y busca reducir la capacidad de las células criminales para afectar las actividades productivas de Michoacán.

#MañaneraDelPueblo | @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico, presentó los avances y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad:



➡️ El promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido un 51%, lo que representa 44 homicidios menos al día en comparación con septiembre de… pic.twitter.com/iIsCMponrF — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 11, 2026

Michoacán acumula 950 detenidos dentro de estrategia de seguridad

El secretario explicó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia mantiene cuatro líneas principales: mayor presencia territorial, inteligencia e investigación, coordinación institucional y protección a sectores productivos.

Como resultado de esta estrategia, se han detenido 950 personas en la entidad.

La atención se ha concentrado particularmente en productores de aguacate y limón, empacadoras, empresarios y comerciantes afectados por delitos como extorsión, homicidio y control territorial.

¿Cuántas detenciones acumula el Gobierno de Sheinbaum?

García Harfuch informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026 han sido detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto.

En ese periodo, las autoridades también aseguraron 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de drogas, incluidas más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

Además, Ejército y Marina destruyeron 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para producir metanfetamina en 23 entidades del país.

En operaciones marítimas realizadas durante julio y agosto frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la Marina detuvo a 24 personas y aseguró más de seis toneladas de cocaína. Durante toda la administración, el decomiso de esta droga en mares mexicanos se acerca a 88 toneladas.

#MañaneraDelPueblo | Avances y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad:



Estrategia Nacional Contra la Extorsión en #Michoacán:

➡️ Se realizaron 11 cateos simultáneos en #Uruapan y #Ziracuaretiro, resultando en la detención de 12 personas vinculadas al cobro de cuotas y… pic.twitter.com/6lxs0vjway — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 11, 2026

Estrategia contra la extorsión suma mil 847 detenidos

La extorsión continúa como uno de los delitos prioritarios del Gobierno federal.

Harfuch informó que entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026 han sido detenidas mil 847 personas por este delito en 24 estados.

Entre las acciones recientes mencionó capturas en Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Tlaxcala, además de investigaciones contra redes dedicadas al cobro de piso y los préstamos conocidos como “gota a gota”.

El secretario aseguró que las investigaciones continuarán para identificar y detener a las personas que extorsionan a familias, comerciantes y sectores productivos.

Gobernación destaca acciones dirigidas a jóvenes y prevención del delito

Previamente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el informe de “Atención a las Causas”, con énfasis en programas dirigidos a jóvenes.

La funcionaria destacó acciones para facilitar el regreso a la escuela, el acceso al empleo, la práctica deportiva y la recuperación de espacios públicos.

#MañaneraDelPueblo. Del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 12,207 armas de fuego, destaca @rosaicela_ . pic.twitter.com/44JMFnVjyp — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 11, 2026

También informó que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido canjear 12 mil 200 armas de fuego desde octubre de 2024 y que los programas preventivos acumulan más de 8.3 millones de servicios y trámites en todo el país.

Con estos resultados, el Gobierno federal sostiene que la estrategia de seguridad combina operativos contra objetivos prioritarios con políticas sociales y preventivas, aunque García Harfuch reconoció que todavía existen regiones y delitos que requieren atención permanente.

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