Casi 4 de cada 10 habitantes de Cozumel viven en pobreza; equivale al al 39.6% de la población

Durante este año, un total de 28 mil 993 personas, equivalente al 39.6 por ciento de la población de Cozumel, se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de la Secretaría del Bienestar.

El documento muestra que, pese a la actividad turística del municipio, una parte importante de los habitantes enfrenta carencias relacionadas con seguridad social, salud, educación y alimentación.

Del total registrado, 25 mil 286 personas se encontraban en pobreza moderada, equivalente al 34.5 por ciento de la población, mientras que 3 mil 707 estaban en la extrema, es decir, el 5.1%. El reporte también identifica a 16 mil 897 habitantes como vulnerables por carencias sociales y a otros 8 mil 489 por insuficiencia de ingresos.

Noticia Destacada DIF Quintana Roo mantiene seguimiento a 238 familias tras detectar casos de trabajo infantil

Entre las principales necesidades destaca la falta de seguridad social. El documento contabiliza 33 mil 411 personas sin acceso a este derecho, equivalente al 45.6 por ciento de los habitantes. La carencia de servicios de salud alcanza a 18 mil 300 personas, mientras que el rezago educativo afecta a 8 mil 201, es decir, el 11.2% de la población.

El acceso a una alimentación nutritiva y de calidad también representa una dificultad para 10 mil 269 habitantes. En materia habitacional, 3 mil 686 personas presentan carencia de servicios básicos, de acuerdo con los indicadores incluidos en el documento federal.

Los datos contrastan con el peso que tiene el turismo en la economía local. Cozumel recibió millones de visitantes durante el 2025, principalmente mediante el segmento de cruceros; sin embargo, la generación de actividad económica no elimina las diferencias en el acceso a ingresos estables, prestaciones laborales y servicios esenciales.

Noticia Destacada “Ya no alcanza ni para el día": Campeche lidera la pérdida de ingresos laborales en México, según Inegi

Montserrat Corrales, trabajadora del sector turístico, señaló: “Aunque hay trabajo durante buena parte del año, no todos los empleos tienen prestaciones. Cuando llega una enfermedad o algún gasto inesperado, la familia tiene que cubrirlo con sus propios ingresos y el dinero alcanza menos”.

José May, empleado eventual y padre de familia, explicó: “El turismo genera movimiento y hay temporadas en las que se gana mejor, pero también existen meses en los que el ingreso disminuye. En esos periodos, el gasto de alimentación, renta y transporte sigue siendo el mismo”.

El informe federal coloca a la pobreza, el acceso a la salud, seguridad social y educación entre los principales indicadores que requieren atención en el municipio. Ante ello, ciudadanos cozumeleños coinciden en que la actividad económica generada por el turismo debe traducirse también en empleos con prestaciones, mayores ingresos y mejores condiciones para acceder a servicios destinados a la población residente.