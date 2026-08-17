Mañanera de hoy 17 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 17 de agosto.
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17/08/2026 a las 07:40
Asimismo este lunes se tratará el tema de la ampliación en el número de lugares para preparatorias.
17/08/2026 a las 07:40
A distancia estará Ravi Iyer, quien es el actual director general del Instituto de Psicología y Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California.
17/08/2026 a las 07:38
Además del titular de la SEP, hoy a distancia se encuentra un especialista en los temas de plataformas digitales.
17/08/2026 a las 07:38
Y como ha ocurrido en los últimos lunes, se continuará hablando sobre plataformas digitales.
17/08/2026 a las 07:38
Como cada lunes, el titular de Profeco presentará el informe de "Quién es quién en los precios".
17/08/2026 a las 07:38
La presidenta recuerda que faltan menos de 15 días para el Segundo Informe de Gobierno.
17/08/2026 a las 07:38
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 17 de agosto.
IO