Gobierno federal plantea corresponsabilidad de familias y escuelas ante abuso de celulares y redes sociales en menores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la discusión sobre el uso excesivo de celulares, redes sociales y plataformas digitales entre niñas, niños y adolescentes debe involucrar tanto a las escuelas como a las familias, debido a las consecuencias que puede tener una exposición prolongada a estos dispositivos.

Durante la conferencia de este lunes 17 de agosto desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que el objetivo no es aprobar de inmediato un reglamento, sino abrir primero un diálogo amplio para conocer la opinión de docentes, madres, padres y otros sectores de la sociedad.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que maestras y maestros analizarán el tema durante los consejos técnicos y posteriormente harán propuestas sobre las medidas que consideran necesarias dentro de los planteles.

¿Habrá un reglamento para limitar celulares en las escuelas?

Mario Delgado señaló que todavía no existe una decisión definitiva sobre la creación de un reglamento nacional.

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La primera etapa consistirá en pedir a las y los docentes que debatan sobre el uso de dispositivos digitales y elaboren propuestas a partir de su experiencia cotidiana con los estudiantes.

El funcionario destacó que los maestros observan directamente algunas consecuencias, como alumnos que llegan desvelados, presentan distracciones o tienen dificultades para mantener la atención por el uso prolongado de teléfonos y plataformas digitales.

Las propuestas serán posteriormente revisadas con las autoridades educativas estatales para determinar las medidas que podrían aplicarse.

Sheinbaum pide corresponsabilidad de madres y padres de familia

Sheinbaum subrayó que el problema no puede atenderse únicamente desde las aulas, porque buena parte del tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a las pantallas ocurre dentro de sus hogares.

La presidenta señaló que durante años se normalizó entregar un celular o una tableta incluso a niños muy pequeños como forma de entretenimiento, sin conocer plenamente las consecuencias que esto puede generar en su aprendizaje y desarrollo.

Por ello, planteó fomentar acuerdos familiares para reducir las horas frente a las pantallas y recuperar espacios de convivencia.

Como ejemplo, mencionó que las familias podrían establecer determinados horarios para dejar de utilizar redes sociales, aunque aclaró que la intención no es convertir ese tipo de decisiones en reglas impuestas por el Gobierno.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein destacó la importancia del debate colectivo sobre el impacto del uso excesivo de las redes sociales en la salud mental y conducta de niñas, niños y jóvenes, y entre todos, definir esquemas de regulación para las plataformas… pic.twitter.com/dhyyElXpll — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 17, 2026

¿Qué consecuencias puede tener el abuso de redes sociales en menores?

La mandataria mencionó entre las principales preocupaciones la exposición a contenido violento o sexual no solicitado, el contacto de adultos con menores y el diseño de plataformas que incentivan permanecer conectados durante periodos prolongados.

También llamó la atención sobre herramientas como el scrolling infinito, que mantiene al usuario consumiendo contenido de manera continua y puede favorecer comportamientos adictivos.

Sheinbaum advirtió que el uso excesivo de plataformas puede relacionarse con problemas de angustia, depresión y salud mental, por lo que consideró prioritario proteger a la infancia.

La presidenta insistió en que cualquier eventual regulación deberá discutirse con la sociedad y no surgir únicamente de una decisión gubernamental. El propósito, dijo, es encontrar mecanismos que permitan utilizar la tecnología de manera segura sin recurrir automáticamente a prohibiciones.

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