SEP ampliará a 400 mil los nuevos lugares en preparatorias; habrá opciones presenciales, híbridas y a distancia

El Gobierno de México ampliará a 400 mil los nuevos lugares disponibles en educación media superior ante el crecimiento de la demanda de espacios en preparatorias del país, informó este lunes Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la meta original contemplaba 200 mil espacios adicionales, pero fue duplicada para incorporar a más adolescentes y jóvenes al bachillerato.

La estrategia incluye la construcción y ampliación de planteles, apertura de nuevos turnos y modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia.

¿Cuántos nuevos lugares habrá en preparatorias de México?

Rodríguez explicó que durante 2025 se construyeron o ampliaron 88 escuelas, con lo que se generaron alrededor de 44 mil nuevos espacios.

Para 2026 se contempla intervenir 485 escuelas mediante obras de construcción y ampliación en distintas entidades. Estas acciones permitirán incorporar 156 mil 240 lugares adicionales, con una inversión superior a $10 mil millones de pesos.

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Con estas obras se alcanzaría inicialmente la meta de 200 mil espacios, pero Sheinbaum instruyó sumar otros 200 mil lugares, hasta llegar a un total de 400 mil durante la estrategia.

SEP abrirá preparatorias sabatinas y opciones para comunidades rurales

La ampliación no se limitará a los planteles tradicionales. La SEP prepara bachilleratos sabatinos con tutorías y modalidad híbrida, dirigidos a jóvenes que requieren esquemas educativos más flexibles.

También se fortalecerá el Bachillerato Conafe para llegar a pequeñas comunidades rurales y alejadas, además de actualizar y ampliar las alternativas de educación en línea.

Otro de los mecanismos será aprovechar secundarias con capacidad disponible para abrir turnos vespertinos de bachillerato, especialmente en zonas donde existe alta demanda.

¿Qué es el Bachillerato Nacional Margarita Maza?

La subsecretaria destacó además la expansión del Bachillerato Nacional Margarita Maza, modelo que busca acercar las preparatorias a los lugares donde viven los estudiantes y reducir los traslados que pueden influir en el abandono escolar.

#MañaneraDelPueblo | Tania Hogla Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la @SEP_mx, presentó la construcción y ampliación de 88 escuelas durante 2025, con el objetivo de lograr más de 44 mil nuevos lugares, entre las que destacan:



➡️ CBTIS 292 en León,… pic.twitter.com/V379id2ZUm — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 17, 2026

El esquema contempla una formación más dinámica, con actividades relacionadas con cultura, deporte e interacción entre estudiantes.

Rodríguez señaló que las inscripciones permanecen abiertas y llamó a las familias a invitar a regresar a la escuela a adolescentes que actualmente no se encuentren estudiando.

La estrategia de 400 mil nuevos lugares forma parte del objetivo del Gobierno federal de ampliar la cobertura en educación media superior y garantizar que las distintas condiciones económicas, familiares o geográficas no impidan a los jóvenes continuar sus estudios.

IO