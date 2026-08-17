Bomberos de Lázaro Cárdenas denuncian a Protección Civil por retrasar viáticos para viajar a Holbox

El director del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, José Gaspar Cauich Iuit, denunció un presunto retraso en la entrega de 30 mil 200 pesos destinados a viáticos de los elementos que serán enviados a Holbox durante la temporada vacacional, recurso que, aseguró, permanece aparentemente en la cuenta bancaria del director de Protección Civil, Irving Edmundo Núñez Alcocer.

De acuerdo con Cauich Iuit, ha solicitado en varias ocasiones la entrega del dinero debido a que los bomberos tienen programada su salida hacia la isla. Señaló que la falta del recurso complica la logística para el traslado y permanencia del personal, debido a los costos de alimentación y hospedaje en el destino turístico.

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El titular del cuerpo de emergencia explicó que los viáticos son necesarios para cubrir las necesidades básicas de los elementos durante el periodo de asignación, particularmente porque suelen cumplir turnos prolongados en Holbox. Los recursos también permiten que el personal pueda permanecer en la isla sin tener que asumir con sus propios ingresos los gastos derivados de su comisión.

Hasta el cierre de esta información, la Dirección de Protección Civil ni el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas habían emitido una respuesta pública respecto al señalamiento. Tampoco se había informado si el monto ya fue liberado o si existe algún trámite pendiente que explique la demora.

Destacaron que quien tiene el recurso detenido sería el director de Protección Civil, Irving Edmundo Núñez Alcocer, pero hasta el momento no han obtenido respuesta / POR ESTO!

La situación ocurre en un contexto en el que el Cuerpo de Bomberos municipal ha enfrentado señalamientos relacionados con carencias operativas, falta de equipo y dificultades para cubrir servicios tanto en la cabecera municipal como en Holbox, destino turístico que registra una elevada afluencia de visitantes y requiere personal de emergencia.

Durante la temporada vacacional aumenta la demanda de servicios en la isla, por lo que la presencia de bomberos busca fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios, accidentes y otras situaciones de riesgo. Según lo expuesto por Cauich Iuit, el retraso en la entrega de los viáticos genera incertidumbre entre los elementos que tienen programada su partida.

El director reiteró que ha solicitado en repetidas ocasiones la liberación de los 30 mil 200 pesos y sostuvo que el personal necesita contar con esos recursos para cumplir con su asignación en Holbox. Los elementos permanecen a la espera de que se defina la entrega del dinero antes de trasladarse a la isla.

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La situación también pone de manifiesto la necesidad de coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento para garantizar que el personal de emergencia disponga de los recursos requeridos para desempeñar sus funciones, especialmente durante periodos de mayor actividad turística.

En particular, los costos de permanencia en Holbox representan una consideración para la asignación de personal, debido a que la alimentación y el hospedaje pueden resultar más elevados que en la cabecera municipal. El traslado de los elementos busca mantener una cobertura de emergencia acorde con las necesidades de la población residente y los visitantes durante la temporada vacacional.