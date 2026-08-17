Presidenta Claudia Sheinbaum confirma muerte de dos mexicanos en terremoto de Colombia; Cancillería apoya a sus familias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes 17 de agosto que dos ciudadanos mexicanos fallecieron como consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto con las familias de las víctimas y les brinda acompañamiento ante la tragedia.

Sheinbaum agregó que familiares de los mexicanos fallecidos se trasladaron a Colombia y que el Gobierno federal les está proporcionando apoyo a través de la Cancillería.

¿Cuántos mexicanos murieron en el terremoto de Colombia?

Al responder una pregunta sobre la ayuda enviada por México, Sheinbaum informó que hasta el momento existe reporte de dos mexicanos fallecidos por el sismo.

“Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con las familias”, señaló.

La presidenta no ofreció durante su intervención mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el lugar exacto donde se encontraban al momento del terremoto.

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México mantiene envío de despensas y medicamentos a Colombia

Sheinbaum explicó que México continúa apoyando al país sudamericano mediante despensas y medicamentos, conforme a las necesidades planteadas por las autoridades colombianas.

La mandataria aclaró que ya no se contempla el envío de rescatistas mexicanos y que actualmente el respaldo se concentra en ayuda humanitaria.

“Ya solamente las despensas que solicitaron y los medicamentos”, indicó al referirse a la nueva etapa del apoyo mexicano.

Cancillería brinda asistencia a familias mexicanas

La presidenta señaló que la representación diplomática mexicana mantiene seguimiento a los casos de connacionales que han solicitado asistencia después del desastre.

En el caso de las dos personas fallecidas, la SRE mantiene comunicación directa con sus familiares para facilitar los trámites y brindar el respaldo necesario.

El terremoto del 10 de agosto ha dejado cientos de víctimas en Colombia y mantiene activas las labores de recuperación y atención a damnificados, mientras México continúa enviando insumos como parte de la cooperación humanitaria entre ambos países.

IO