Hombre quedó a la deriva en altamar con su moto acuática y fue rescatado por la Marina frente a Chicxulub

Elementos de la Novena Zona Naval, en funciones de Guardia Costera, realizaron este fin de semana dos acciones de auxilio marítimo durante la Operación Salvavidas Verano 2026, en las que rescataron a una persona y auxiliaron a dos embarcaciones que presentaron dificultades en altamar en Progreso.

En el primer caso, personal naval rescató a una persona que quedó a la deriva junto con su moto acuática, aproximadamente a una milla náutica al Norte de Chicxulub Puerto.

La emergencia fue reportada por el C5I de Yucatán, por lo que la Novena Zona Naval activó los protocolos de búsqueda y rescate.

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Al arribar al área, los elementos realizaron durante una hora un patrón de búsqueda tipo SAR, hasta localizar a la persona y ponerla a salvo, además de recuperar la moto acuática.

En otro hecho, personal naval auxilió a un yate que quedó varado a unos 30 metros de la línea de la costa, cerca de Playa Cochinitos.

El incidente fue detectado durante la vigilancia terrestre que realizan elementos desplegados en la Operación Salvavidas Verano 2026, quienes dieron aviso al mando naval. De inmediato fue movilizada una embarcación tipo Defender para atender la emergencia.

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A su llegada, los elementos efectuaron maniobras de remolque para liberar el yate y retirarlo del área de bañistas. Posteriormente, le brindaron acompañamiento hasta que la embarcación estuvo en condiciones de continuar su navegación por sus propios medios.

La Secretaría de Marina destacó que estas acciones forman parte de las labores de vigilancia y auxilio que se mantienen para garantizar la seguridad de quienes realizan actividades marítimas y de quienes disfrutan de las costas yucatecas durante la temporada vacacional.

Para reportar emergencias o solicitar apoyo, la Novena Zona Naval dispone del teléfono 9699354306, mientras que la Secretaría de Marina mantiene habilitado el número 800 Marina 1 (8006274621).