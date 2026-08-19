Mañanera de hoy 19 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 19 de agosto.
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19/08/2026 a las 07:48
Escobedo Juárez destaca que el polo de la Reserva de Zapotlán es uno de más grandes en extensión, en tema de polígono son 910 hectáreas.
19/08/2026 a las 07:48
Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, abunda sobre las inversiones anunciadas.
19/08/2026 a las 07:47
El mandatario estatal también anuncia que Cruz Azul reactivará su planta en Hidalgo con una inversión de seis mil 500 millones.
19/08/2026 a las 07:46
Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, anuncia una inversión de más de 10 mil 100 millones de pesos en Zapotlán.
19/08/2026 a las 07:40
Al ser 'Miércoles de Vivienda' se realiza un enlace a Tlaxcala.
19/08/2026 a las 07:39
Este miércoles el canciller Roberto Velasco, informará sobre las acciones que se llevan a cabo en EU por mexicanos que han muerto en centros de detención o en operativos migratorios.
19/08/2026 a las 07:38
Hoy se encuentra en Palacio Nacional, Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo para hablar de una inversión en un Polo de Bienestar en la entidad.
19/08/2026 a las 07:38
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 19 de agosto.
IO