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Mañanera de hoy 19 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 19 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

19 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 19 de agosto.

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Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, abunda sobre las inversiones anunciadas.

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19/08/2026 a las 07:38

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 19 de agosto.

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