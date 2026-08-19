Acantilado de Isla Mujeres sigue sin atención a dos años del socavón provocado por el huracán “Helene”

Fuentes de la Dirección de Obras Públicas municipal alegan que corresponde al Gobierno estatal reforzar los 30 metros del acantilado donde se produjo el socavón en septiembre del 2024, durante el paso del Huracán “Helene”. La zona permanece sin atención hasta la fecha, luego de que la Comuna desviara dos metros tierra adentro el tramo de la vía afectada, en medio de la inconformidad de los operadores del volante, según las mismas fuentes de la dependencia.

Funcionarios proponen presentar un proyecto integral para construir cinco kilómetros de muro y malecón en la zona de acantilados, a fin de proteger los bienes ubicados en los puntos de mayor riesgo y evitar el ingreso del agua del mar durante fenómenos meteorológicos de gran intensidad, como el Huracán “Gilberto”, en 1988, cuando la fuerte marejada provocó inundaciones en la mitad de la isla.

Noticia Destacada Isla Mujeres registra deterioro en más de la mitad del territorio por erosión de acantilados

Julio Herrera lamentó que el desacuerdo entre ambos Gobiernos continúe a dos años del incidente. “Lo que nosotros esperamos es que a través del diálogo construyan un proyecto conjunto, en el que la misma sociedad pueda participar, como los empresarios, para crear un fondo que permita atender ese pendiente, mientras se elabora una propuesta de protección para toda la costa oriental del lugar”, anotó.

Al consultar a algunos funcionarios de esa dependencia, señalaron que no corresponde a la Comuna intervenir en ese sitio, pese a que recientemente construyó 60 metros de muro sobre el malecón Caribe, luego de que estuviera en riesgo la circulación vial debido a una cavidad que alcanzó hasta la banqueta, tras el desmoronamiento de 30 metros de esa estructura, ocurrido el 17 de diciembre del 2025.

En el primer punto ya fue habilitado un desvío por parte del Gobierno municipal, al recorrer dos metros tierra adentro la vialidad, por lo que ahora se espera la intervención del Gobierno de Quintana Roo. Sin embargo, de acuerdo con fuentes municipales, al parecer la instancia estatal no cuenta con recursos para levantar una barrera de cinco metros de altura desde el nivel del mar y 20 metros de longitud.

El Gobierno estatal ha evitado abordar públicamente el tema y, durante las visitas de la gobernadora Mara Lezama no ha hecho mención del asunto en sus intervenciones, manifestó Manuel Uc. Lamentó esta postura de la Mandataria al considerar que se niega a dar la cara sobre el problema.

Noticia Destacada Ayuntamiento de Isla Mujeres, sin un plan para atender la erosión de los acantilados

Antonio Reséndiz solicitó a la alcaldesa Atenea Gómez utilizar sus mejores oficios políticos para gestionar recursos ante la Federación y el Gobierno estatal. Planteó que se intente adoptar el proyecto propuesto para involucrar a los tres niveles de Gobierno y sociedad en un plan de seguridad, mediante esquemas como la aportación empresarial equivalente al 10 por ciento del costo total de la inversión.

Una iniciativa de esta envergadura incorporaría el malecón oriente con el Caribe para conformar una sola infraestructura de cinco kilómetros hasta las inmediaciones de Punta Sur, sector que requerirá atención especial por la vulnerabilidad que presenta actualmente, de acuerdo con evaluaciones de Protección Civil realizadas desde antes de la pandemia, a raíz de los desprendimientos de rocas registrados en ese punto.