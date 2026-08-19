México rechaza decisión de EU contra la fresa mexicana y advierte afectaciones a casi 5 mil productores

El Gobierno de México manifestó su preocupación por la decisión preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos que considera que productores mexicanos incurrieron en prácticas de dumping en las exportaciones de fresa durante la temporada invernal.

En un comunicado fechado el 18 de agosto, la Secretaría de Economía señaló que la resolución estadounidense utiliza criterios que, desde la perspectiva mexicana, alteran la naturaleza de la investigación antidumping y podrían generar consecuencias importantes para el sector productor nacional.

La dependencia advirtió que, si la decisión se confirma, podría afectar a casi 5 mil productores de fresa en México, de los cuales 97 por ciento trabajan en unidades de pequeña o mediana escala de hasta 10 hectáreas. También señaló que alrededor de 151 mil personas dependen laboralmente de esta cadena productiva.

¿De cuánto es el dumping que señala Estados Unidos?

El Departamento de Comercio estadounidense ubicó preliminarmente los márgenes de dumping entre 3.37 y 5.28 por ciento, dependiendo de la empresa analizada.

Para la mayoría de los exportadores mexicanos, el margen promedio estimado sería de 4.83 por ciento.

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La investigación comenzó después de que productores de Florida solicitaran medidas antidumping contra las exportaciones mexicanas de fresa, bajo un esquema que busca diferenciar las llamadas “fresas de invierno” del resto del mercado.

México cuestiona los criterios utilizados por Estados Unidos

La Secretaría de Economía recordó que, en un reporte preliminar de marzo de 2026, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó que no existían elementos suficientes para considerar a las “fresas de invierno” como un producto distinto de las fresas en general.

También concluyó que no había bases para reconocer un mercado regional separado dentro de Estados Unidos.

A pesar de ello, el Departamento de Comercio mantuvo ambos conceptos en su resolución preliminar, situación que México considera cuestionable.

Fresa mexicana genera mil millones de dólares en exportaciones

La dependencia federal destacó la importancia económica del cultivo. Durante 2025, México exportó a Estados Unidos 263 mil toneladas de fresa, con un valor aproximado de mil millones de dólares.

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México expresa su preocupación por la decisión preliminar del Departamento de Comercio de los Estados Unidos contra la fresa mexicana



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El Gobierno mexicano advirtió además que este caso podría convertirse en precedente para futuras investigaciones contra otros productos hortofrutícolas.

Economía aseguró que continuará acompañando a productores y exportadores durante las siguientes etapas del procedimiento, cuya resolución final por parte de las autoridades estadounidenses se espera para principios de 2027.

México también sostuvo que los criterios utilizados no serían consistentes con disposiciones del acuerdo antidumping de la Organización Mundial del Comercio ni con diversos artículos del T-MEC.

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