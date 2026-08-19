Hidalgo recibe inversiones por más de 16 mil 600 millones de pesos para Zapotlán y Tula

El gobierno federal anunció este miércoles 19 de agosto dos inversiones estratégicas en Hidalgo por más de 16 mil 600 millones de pesos, destinadas al desarrollo del Polo de Bienestar de Zapotlán y a la modernización de la planta de Cruz Azul en Tula de Allende.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde participaron el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, funcionarios de la Secretaría de Economía y representantes de las empresas involucradas.

Menchaca destacó que ambos proyectos se suman a la estrategia de atracción de inversiones en la entidad, que acumula 130 proyectos por alrededor de 147 mil millones de pesos durante su administración.

¿Cuánto se invertirá en el Polo de Bienestar de Zapotlán?

El proyecto del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Zapotlán contempla una inversión superior a los 10 mil 100 millones de pesos y ocupará un polígono de aproximadamente 910 hectáreas.

De acuerdo con la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, el desarrollo se realizará en cinco fases. La primera etapa contempla mil 277 millones de pesos para urbanización y obras de cabecera, además de más de 2 mil millones para construir las primeras dos naves industriales.

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El arranque de obras está previsto para mediados o finales de septiembre y esta primera fase generará alrededor de 5 mil 100 empleos directos e indirectos.

La empresa DEWA Capital, encargada del desarrollo, informó que el proyecto combinará infraestructura industrial, servicios, equipamiento complementario y energía limpia. También planteó que al menos 35 por ciento de las contrataciones sean locales.

Cruz Azul invertirá 6 mil 500 millones de pesos en Tula

La segunda inversión corresponde a la Cooperativa Cruz Azul, que destinará 6 mil 500 millones de pesos a proyectos en su planta ubicada en Tula de Allende.

El presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Víctor Manuel Velázquez, explicó que el paquete contempla la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera, una nueva línea de producción y mejoras en el hospital de Cruz Azul.

#MañaneraDelPueblo | El gobernador de #Hidalgo, @juliomenchaca_, agradeció el respaldo de la presidenta @Claudiashein e informó sobre la reactivación de la planta de @lacruzazul en Tula de Allende y los avances del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán,… pic.twitter.com/x7GjaPGWlT — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 19, 2026

La modernización de la planta ya ha recibido más de mil 800 millones de pesos, mientras que la nueva línea de cemento representa una inversión aproximada de 3 mil 700 millones y presenta un avance de 85%.

Además, se destinarán más de mil millones de pesos al hospital, con proyectos para quirófanos inteligentes, consultorios de especialidades, terapia intensiva y banco de sangre.

Proyectos generarían más de 19 mil empleos

El proyecto de Cruz Azul prevé generar más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos, mientras que la primera etapa del Polo de Zapotlán aportaría otros 5 mil 100 puestos.

#MañaneraDelPueblo | La subsecretaria de Industria y Comercio de la @SE_mx, @escobedox, detalló los avances del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán en #Hidalgo y las inversiones estratégicas para la entidad:



➡️ Polo de Desarrollo Reserva Zapotlán:… pic.twitter.com/EpHFkTcv2i — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 19, 2026

En conjunto, ambos anuncios representan una apuesta por fortalecer la actividad industrial de Hidalgo, ampliar infraestructura productiva y atraer nuevas cadenas de proveeduría.

El gobierno estatal y federal señalaron que estas inversiones forman parte de una estrategia para posicionar a Hidalgo como uno de los polos de crecimiento industrial y logístico del centro del país.

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