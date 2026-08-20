Mañanera de hoy 20 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 20 de agosto.
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20/08/2026 a las 07:38
Roberto Capuano Tripp, director de Olinia, presenta presentamos el segundo producto de la plataforma Olinia, un vehículo creado para trabajar.
20/08/2026 a las 07:38
Rosaura Ruiz, subraya que uno de los grandes objetivos de la política científica y tecnológica que ha indicado la presidenta Sheinbaum, es transformar conocimiento e Innovación en bienestar, soberanía y desarrollo nacional.
20/08/2026 a las 07:36
"La tecnología debe avanzar hacia un modelo de desarrollo que fortalezca nuestra soberanía y genere prosperidad compartida", aseguró la funcionaria.
20/08/2026 a las 07:36
Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de Secihti, destaca que cuando inició el proyecto Olinia "nos propusimos que además de diseñar en México también se desarrolle la tecnología".
20/08/2026 a las 07:35
Y agrega que el vehículo eléctrico Olinia cuenta con la mejor ingeniería desarrollada por instituciones públicas de educación superior.
20/08/2026 a las 07:34
La presidenta Sheinbaum Pardo recuerda Olinia es un proyecto que surge con el objetivo es promover la mini electromovilidad en nuestro país.
20/08/2026 a las 07:33
Hoy se presenta Olinia Carga el modelo 2 de este auto eléctrico.
20/08/2026 a las 07:33
Este jueves la conferencia mañanera se realiza en el patio de Palacio Nacional.
20/08/2026 a las 07:33
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 20 de agosto.
IO