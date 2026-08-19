Pemex atiende el incidente en la Terminal de Almacenamiento Pajaritos.

Una tormenta eléctrica registrada la tarde de este miércoles 19 de agosto originó un incendio en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos (TASPP), perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El siniestro comenzó aproximadamente a las 17:50 horas en la cúpula de un tanque de almacenamiento que se encontraba fuera de operación. De acuerdo con el informe oficial de la empresa estatal, la descarga eléctrica generó fuego directo en la válvula superior del contenedor.

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Ante la contingencia, el personal especializado activó de manera inmediata los protocolos internos de emergencia y seguridad industrial para contener la propagación de las llamas. Como medida estrictamente preventiva para salvaguardar la integridad de los trabajadores, se procedió con la evacuación de las dependencias e instalaciones operativas.

Pemex confirmó que, gracias a la oportuna respuesta técnica, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas tras la contingencia.

🔖 Tarjeta Informativa | Atiende Pemex incidente en la Terminal de Almacenamiento Pajaritos

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Las labores de sofocación y enfriamiento corren a cargo de cuadrillas de la brigada de Contraincendios y Seguridad Industrial de Pemex, apoyadas por unidades de socorro procedentes de otros centros de trabajo de la región.

Adicionalmente, la petrolera solicitó el respaldo operativo de la Dirección de Protección Civil Municipal de Coatzacoalcos para coordinar el cerco de seguridad perimetral mientras continúan las maniobras en el área afectada.

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