Gusano Barrenador gana terreno en Yucatán con tres nuevos casos de miasis en una semana

El Gusano Barrenador del Ganado vuelve a encender las alertas en Yucatán. El Estado se colocó en el cuarto lugar nacional en nuevos casos humanos de miasis durante la semana epidemiológica 31, del 8 al 14 de agosto, con tres contagios confirmados, y se mantiene en el quinto sitio por acumulado, con 41 personas afectadas.

Además, Yucatán es actualmente el único foco activo de la Península, luego de que Campeche y Quintana Roo no reportaran nuevos casos durante esa semana.

La Secretaría de Salud federal informó que en la S31 se detectaron 30 nuevos enfermos en 12 entidades, cuatro más que los 26 registrados durante la semana anterior y más del doble de los 14 reportados en la S29.

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Puebla encabezó los nuevos contagios, con ocho; Veracruz tuvo seis; Oaxaca, cuatro, y Yucatán, tres. San Luis Potosí registró dos, mientras Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas reportaron uno cada uno.

Con estos registros, México llegó a 587 casos acumulados de miasis causada por Cochliomyia hominivorax, la llamada mosca del Nuevo Mundo o bichera, cuyas larvas son conocidas como Gusano Barrenador del Ganado.

La cifra representa un aumento de 5.38% en apenas siete días, al pasar de 557 pacientes en la S30 a 587 en la S31. En promedio, el país está registrando entre cuatro y cinco nuevos casos diarios.

Yucatán no afloja

Aunque durante la S29 Yucatán reportó un caso y en la S30 ninguno, el Estado volvió a aparecer entre las entidades con mayor número de nuevos contagios en la última semana contabilizada.

Con 41 casos acumulados, ocupa el quinto lugar nacional, sólo detrás de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. El primer lugar corresponde a Chiapas, con 156 casos; Veracruz suma 106; Puebla, 54; Oaxaca, 53, y Yucatán, 41.

La lista continúa con Guerrero, 33; San Luis Potosí, 26; Quintana Roo, 23; Hidalgo, 19, y Campeche y Tabasco, con 13 cada uno.

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Tlaxcala se incorporó esta semana a la estadística al confirmar su primer caso humano, con lo que ya son 25 las entidades afectadas.

En contraste, siete estados del noroeste permanecen sin casos: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

Yucatán, Quintana Roo y Campeche acumulan 77 casos humanos, equivalentes al 13.1% del total nacional. Es decir, prácticamente 13 de cada 100 personas afectadas en México se encuentran en la Península.

Yucatán concentra la mayor parte de estos registros, con 41 casos, seguido de Quintana Roo, con 23, y Campeche, con 13. Sin embargo, durante la semana 31 sólo Yucatán confirmó nuevos contagios.