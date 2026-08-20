Presentan Olinia Carga, vehículo eléctrico que  costará cerca de 150 mil pesos

El Gobierno de México presentó este jueves 20 de agosto el modelo 2 del vehículo eléctrico Olinia, denominado Olinia Carga, una unidad diseñada para actividades comerciales y de reparto en trayectos locales.

La presentación se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, donde también se dieron a conocer el precio estimado, el calendario de lanzamiento y la convocatoria para incorporar inversionistas al proyecto.

Sheinbaum explicó que Olinia forma parte de una estrategia para impulsar la mini electromovilidad con vehículos pensados para las necesidades de México y desarrollados con participación de instituciones públicas de educación superior y especialistas nacionales.

¿Cuánto costará Olinia Carga y cuándo saldrá a la venta?

El director del proyecto, Roberto Capuano Tripp, informó que Olinia Carga tendrá un precio aproximado de 150 mil pesos y comenzará a comercializarse a finales de 2027.

El primer modelo, Olinia 1, enfocado en el transporte de personas, iniciará ventas durante el verano de 2027. Ambos vehículos compartirán una misma plataforma tecnológica.

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Durante la presentación también se mostró Olinia Van, una variante con carrocería cerrada pensada para transportar mercancía bajo resguardo.

¿Qué características tendrá el nuevo Olinia Carga?

El modelo 2 fue desarrollado para pequeños comercios, empresas de reparto y actividades que requieren mover productos o herramientas.

De acuerdo con la presentación, tendrá capacidad para transportar hasta 650 kilogramos y una autonomía superior a 120 kilómetros. En su plataforma pueden colocarse hasta 12 huacales, además de que incluye un espacio inferior de almacenamiento denominado “cajuela baja”.

Sus paneles laterales serán abatibles y podrá conectarse a un enchufe convencional. Los desarrolladores estiman que su costo de operación será hasta cuatro veces menor que el de un vehículo ligero de carga y aproximadamente una tercera parte del costo de operar un motocarro.

¿Cuándo abre la convocatoria de Olinia para inversionistas?

Una de las novedades centrales del anuncio fue el inicio del proceso para convertir el proyecto tecnológico en una empresa con capacidad de producción industrial.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, junto con Nacional Financiera (Nafin), lanzará una convocatoria pública dirigida a empresas nacionales y extranjeras interesadas en convertirse en aliados estratégicos.

Las bases serán publicadas a finales de septiembre. Durante octubre se realizará el registro de intenciones o expresiones de interés; las ofertas serán recibidas a lo largo de noviembre, y el proceso busca concluir en diciembre de 2026.

Olinia buscará inversión privada, pero con mayoría de capital mexicano

Capuano explicó que el objetivo de la convocatoria no será únicamente obtener recursos económicos. El proyecto busca socios con capacidad industrial, experiencia comercial y posibilidades de producción a gran escala.

#MañaneraDelPueblo. Explica Roberto Capoano que el #OLINIA uno llegará en el verano de 2027 y hacia finales del próximo año estará a la venta #OLINIA carga a un costo de 150 mil pesos y habrá un tercer modelo que es #OLINIA Van, pic.twitter.com/kwhxbj7z5g — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 20, 2026

Podrán participar compañías mexicanas y extranjeras bajo un proceso abierto y competitivo, aunque la intención es constituir una empresa con mayoría de capital mexicano.

La titular de la Secretaría de Ciencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que esta nueva etapa corresponde a la industrialización de Olinia y que la selección de aliados tendrá reglas públicas desde el inicio.

Con este calendario, el proyecto entrará en su fase de inversión y fabricación durante los próximos meses, con la meta de colocar Olinia 1 en el mercado durante el verano de 2027 y Olinia Carga hacia finales de ese mismo año.

IO