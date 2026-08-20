Hombre pintaba una casa en Mérida y murió electrocutado al tocar cables de la CFE

Un trabajador de la pintura perdió la vida de manera instantánea al recibir una fuerte descarga eléctrica mientras cumplía con labores de mantenimiento en la fachada de un predio particular del fraccionamiento Chenkú, poniente de Mérida.

El accidente ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 27-A con 36, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre estaba en la parte superior del inmueble donde aplicaba pintura. En un descuido, el rodillo que utilizaba hizo contacto con cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que atraviesan la vía.

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Vecinos y transeúntes que se percataron de lo que ocurrió solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. En cuestión de minutos arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de la Policía Estatal, quienes acordonaron el área y controlaron la circulación.

Los paramédicos subieron hasta el sitio donde quedó tendido el trabajador y comenzaron a brindarle atención de emergencia. Pese a que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, la descarga eléctrica le provocó lesiones de tal gravedad que finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Una vez certificado el deceso, policías estatales colocaron cinta amarilla para delimitar la zona y restringieron el acceso de vehículos y peatones, con el objetivo de preservar la escena para las investigaciones.

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Posteriormente, personal de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones para la necropsia de ley, mientras se esperaba la llegada de los familiares para efectuar la identificación correspondiente.

El hecho pone nuevamente de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan trabajadores de mantenimiento y construcción al efectuar labores en inmuebles ubicados cerca de líneas de energía eléctrica. Al respecto, especialistas en el ramo de construcción y electricidad recomiendan extremar precauciones y mantener las distancias de seguridad necesarias al trabajar en zonas con cableado de alta tensión.