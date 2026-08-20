Ya hay fecha para registrate a la Beca Rita Cetina para primaria 2026: Estos son los requisitos

El próximo periodo de registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria ya tiene fechas definidas. Las familias interesadas podrán realizar el trámite siempre que las niñas y niños estén inscritos en escuelas públicas de educación primaria.

El apoyo está dirigido principalmente a estudiantes que ingresan por primera vez a este nivel educativo, aunque también podrán participar quienes no hayan concluido su inscripción en procesos anteriores.

El registro deberá realizarlo la madre, padre o tutor, debido a que los beneficiarios son menores de edad.

¿Quiénes pueden registrarse a la Beca Rita Cetina para primaria?

Podrán incorporarse estudiantes de primarias públicas de todo México que cumplan con los criterios establecidos por el programa.

El nuevo periodo del 2 al 15 de octubre de 2026, también permitirá atender a familias que hayan tenido problemas para completar el trámite anteriormente.

Para hacer la solicitud será necesario contar con información tanto del tutor como del estudiante, por lo que es recomendable preparar los documentos antes de que abra la plataforma.

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

La madre, padre o tutor deberá tener disponible su CURP, número de teléfono, correo electrónico, identificación oficial digitalizada y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Del estudiante se solicitará su CURP y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) correspondiente a la escuela donde está inscrito.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

El procedimiento será completamente en línea a través del portal oficial de la Beca Rita Cetina.

Las familias deberán acceder con una cuenta de Llave MX, registrar los datos del tutor y posteriormente incorporar la información del estudiante.

También será necesario cargar la documentación solicitada, revisar que los datos sean correctos y finalizar la solicitud dentro del periodo habilitado.

3 apoyos educativos que pueden confundirse: Uniformes y Útiles CDMX, Beca Rita Cetina para primarias públicas y Beca Universal Rita Cetina para secundarias públicas

Cada programa tiene proceso, calendario y forma de entrega distinta. Conviene revisar bien antes de hacer trámites pic.twitter.com/xZVgkIozUC — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 19, 2026

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina para primaria?

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” contempla un pago de 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante registrado.

Esto significa que una familia con dos alumnos beneficiarios podría recibir 5 mil pesos al año, mientras que con tres estudiantes el monto ascendería a 7 mil 500 pesos.

El recurso busca contribuir a los gastos relacionados con útiles y uniformes escolares.

Las familias interesadas tendrán del 2 al 15 de octubre de 2026 para completar el registro, por lo que será importante ingresar únicamente al sitio oficial y evitar compartir datos personales en páginas no autorizadas.

IO