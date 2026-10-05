Morena designa a Andrea Chávez como coordinadora municipal en Ciudad Juárez rumbo a 2027

La dirigencia nacional de Morena designó este lunes 5 de octubre a la senadora Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Elecciones del partido y forma parte de la reorganización territorial de Morena de cara a los próximos procesos políticos.

La designación coloca a Chávez al frente de los trabajos partidistas en uno de los municipios con mayor peso electoral de Chihuahua.

En su comunicado, Morena señaló que la senadora tendrá la responsabilidad de reforzar la estructura territorial, convocar a la unidad de la militancia y mantener el trabajo político con simpatizantes y bases del movimiento en Ciudad Juárez.

¿Qué cargo tendrá Andrea Chávez en Ciudad Juárez?

El nombramiento establece que Chávez será responsable de la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

La dirigencia sostuvo que la decisión forma parte de un proceso para fortalecer la organización interna del partido en el país.

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Medios nacionales señalaron que el nombramiento perfila políticamente a Chávez de cara a la elección municipal de 2027, aunque el comunicado de Morena no formaliza una candidatura a la presidencia municipal.

La senadora llega a esta posición después de participar en el proceso interno para definir la coordinación estatal de Morena en Chihuahua, responsabilidad que quedó en manos de Cruz Pérez Cuéllar.

¿Quién es Andrea Chávez?

Andrea Chávez Treviño es licenciada en Derecho, militante y consejera nacional de Morena. Dentro del partido ocupó la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa: La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA designa a Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua. https://t.co/LLpOsyGYrz — Morena (@PartidoMorenaMx) October 5, 2026

También fue diputada federal por representación proporcional y actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República, de acuerdo con la información difundida por el propio partido y retomada por medios nacionales.

Morena indicó que, desde su nueva responsabilidad, Chávez deberá impulsar la organización territorial y promover la unidad entre los distintos sectores del movimiento en Ciudad Juárez.

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