Salud Casa por Casa supera 18 millones de visitas; así será la credencial del Servicio Universal de Salud

El Gobierno de México presentó los avances del programa “Salud Casa por Casa” y el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes 26 de mayo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el programa, iniciado el 12 de junio de 2025, tiene como objetivo garantizar atención y seguimiento de salud a personas adultas mayores y personas con discapacidad mediante visitas domiciliarias realizadas por cerca de 20 mil profesionales de la salud, entre médicas, médicos, enfermeras y enfermeros.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta ahora se han realizado más de 18.4 millones de visitas en todo el país. De ese total, 11 millones 585 mil 174 corresponden a primeras visitas; 6 millones 78 mil 964, a segundas visitas; y 741 mil 874, a terceras visitas de seguimiento.

¿Cómo funciona el programa Salud Casa por Casa?

Ramírez Amaya explicó que la primera visita se enfoca en la elaboración del expediente clínico, antecedentes de salud, vacunas, enfermedades y una primera conversación con la persona beneficiaria.

En la segunda visita se realizan detecciones de glucosa, colesterol y triglicéridos, además de toma de signos vitales, peso, talla y valoración nutricional. La tercera visita se concentra en dar seguimiento a padecimientos, revisar la evolución de enfermedades e informar sobre el Servicio Universal de Salud.

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El programa también ha permitido atender casos de urgencia. Autoridades de Bienestar señalaron que más de 10 mil derechohabientes han sido referidos a hospitales y clínicas del IMSS-Bienestar por situaciones graves detectadas durante las visitas domiciliarias.

Salud Casa por Casa llegará a medicamentos a domicilio

El Gobierno federal informó que el programa atiende a más de 200 mil personas en condición de postración, quienes reciben visitas más frecuentes debido a su estado de salud.

Además, se prevé que, en una siguiente etapa, también puedan recibir medicamentos en sus domicilios. La estrategia se concentra especialmente en personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia.

Actualmente, Salud Casa por Casa ya realiza más de 2 millones de visitas domiciliarias al mes, con prioridad en comunidades con menor acceso a servicios médicos.

#MañaneraDelPueblo. Desde junio de 2025 se han realizado 18 millones de visitas a los adultos mayores en el marco del programa #SaludCasaPorCasa, informa @Letamaya , titular de @bienestarmx pic.twitter.com/kNrnRoeDTq — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 26, 2026

¿Qué beneficios tendrá la credencial del Servicio Universal de Salud?

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que el Servicio Universal de Salud entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y que la credencialización será la vía para acceder a sus beneficios.

Entre los principales derechos se contempla la atención universal de urgencias, lo que permitirá acudir al hospital más cercano sin importar si la persona es derechohabiente del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

También se incluirá atención para emergencias como infartos, eventos cerebrovasculares, continuidad de tratamiento aunque cambie la derechohabiencia, aplicación de vacunas del esquema universal y consultas de atención primaria en la unidad de salud más cercana.

#MañaneraDelPueblo. El proyecto de #SaludCasaPorCasa será fundamental para el inicio del Servicio Universal de Salud, explica el doctor @EduardoClark . pic.twitter.com/IThFv7TzHR — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 26, 2026

¿Cómo será la entrega de medicamentos gratuitos?

Uno de los componentes más importantes del Servicio Universal de Salud será la entrega gratuita de medicamentos asociados a recetas emitidas por personal de Salud Casa por Casa.

El plan contempla 22 medicamentos para enfermedades frecuentes, especialmente crónicas. En zonas rurales, las personas podrán recogerlos en más de 5 mil 500 Tiendas de Alimentación para el Bienestar. En zonas urbanas, se instalarán máquinas automáticas de dispensación en centros de salud y otros espacios públicos.

Si una receta no puede surtirse en esos puntos, también habrá una red de farmacias para garantizar la entrega gratuita.

¿Dónde y cuándo credencializarse?

El registro para personas adultas mayores y personas con discapacidad permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre. El gobierno inició con 228 módulos, pero ahora ampliará la atención a 2 mil 136 módulos en el país.

#MañaneraDelPueblo. Explica @EduardoClark que los médicos y médicas del programa #SaludCasaPorCasa podrán recetar y distribuir de manera gratuita al menos 22 medicamentos más comunes en las enfermedades crónicas de los adultos mayores. pic.twitter.com/ZgOrOJZ5lX — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 26, 2026

Los módulos operarán de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas. Para ubicar el más cercano, las personas pueden esperar la orientación del personal de Salud Casa por Casa, consultar gob.mx/bienestar o llamar al 079.

Para registrarse se requiere identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. En el caso de menores de edad con discapacidad, deberán acudir acompañados por madre, padre o tutor.

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