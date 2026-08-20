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Operativo en Mexicali golpea a “Los Rusos”: aseguran 120 kilos de fentanilo y más de 4 millones de dosis

Omar García Harfuch informó sobre un operativo en Mexicali contra una estructura vinculada con “Los Rusos”, donde fueron asegurados 120 kilos de pastillas de fentanilo, además de un arma y vehículos.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

20 de ago de 2026

2 min

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El titular de la SSPC destacó que la operación se originó a partir de un intercambio de información con la DEA
El titular de la SSPC destacó que la operación se originó a partir de un intercambio de información con la DEA / Omar García Harfuch informó sobre un operativo en Mexicali contra una estructura vinculada con “Los Rusos”, donde fueron asegurados 120 kilos de pastillas de fentanilo, además de un arma y vehículos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre un operativo realizado en Mexicali, Baja California, contra un inmueble vinculado con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”.

La acción fue resultado del intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por autoridades mexicanas.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales.

¿Qué aseguraron durante el operativo contra “Los Rusos”?

De acuerdo con García Harfuch, durante la intervención fueron asegurados 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, una cantidad que las autoridades estiman equivale a más de 4 millones de dosis.

También se localizaron un arma de fuego y varios vehículos, aunque en el mensaje difundido por el funcionario no se precisó el número de unidades ni sus características.

La neutralización del sitio en Lázaro Cárdenas busca evitar que los materiales asegurados continúen dentro de la cadena de producción de narcóticos

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Tampoco se informó, en ese reporte inicial, sobre personas detenidas durante la acción.

¿Qué papel tuvo la DEA en el operativo de Mexicali?

El titular de la SSPC destacó que la operación se originó a partir de un intercambio de información con la DEA, combinado con investigaciones realizadas en territorio mexicano.

García Harfuch sostuvo que la cooperación internacional puede convertirse en resultados operativos cuando está acompañada de inteligencia y capacidad de actuación por parte de las instituciones nacionales.

Autoridades apuntan contra estructuras logísticas del crimen organizado

El operativo se enfocó en un inmueble señalado por las autoridades como vinculado con “Los Rusos”, organización delictiva con presencia en la región.

La intervención forma parte de las acciones dirigidas a reducir la capacidad logística de grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas sintéticas.

Las autoridades federales no detallaron en el mensaje si el aseguramiento derivará en nuevas órdenes de aprehensión o cateos adicionales, por lo que se espera que la FGR amplíe posteriormente la información sobre el caso.

IO

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