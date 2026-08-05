Estados Unidos frena envíos de aguacate de Michoacán por alerta de seguridad: ¿qué pasará con las exportaciones?

El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades oficiales relacionadas con la exportación de aguacate de Michoacán debido a una amenaza de seguridad contra sus intereses y su personal en la entidad.

La medida comenzó este 5 de agosto de 2026 y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, de acuerdo con el comunicado difundido por la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México.

Aunque el anuncio impacta los envíos del fruto mexicano, la decisión se relaciona específicamente con la suspensión de las labores que realizan los oficiales regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) dentro de los empaques autorizados. Sin estas inspecciones, el aguacate no puede completar el proceso requerido para ingresar al mercado estadounidense.

¿Por qué Estados Unidos suspendió los envíos de aguacate de Michoacán?

Las autoridades estadounidenses explicaron que la pausa responde a una situación de seguridad, aunque no ofrecieron detalles públicos sobre la amenaza que originó la decisión.

Los inspectores del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos verifican que los cargamentos cumplan con las condiciones establecidas en el programa bilateral de exportación. En ocasiones anteriores, Washington ha suspendido estas revisiones en Michoacán cuando considera que existen riesgos para su personal.

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La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) es el socio cooperador reconocido por las autoridades agrícolas de México y Estados Unidos para coordinar el cumplimiento de los protocolos aplicables a los cargamentos enviados al país vecino.

¿Qué pasará con el aguacate recibido en los empaques?

APEAM informó que únicamente podrá procesarse el aguacate recibido el 4 de agosto, siempre que su ingreso haya ocurrido ante la presencia de un oficial regulatorio del USDA.

El producto entregado durante el 5 de agosto podrá descargarse, pero deberá permanecer sin procesar. Tampoco está permitido realizar embarques con destino a Estados Unidos mientras continúe la suspensión.

Ante este escenario, cada empaque deberá determinar si mantiene o cancela los cortes programados, ya que no existe certeza sobre cuándo se reanudarán las inspecciones y exportaciones.

Representantes de APEAM viajaron a la Ciudad de México para reunirse con autoridades y buscar medidas que reduzcan las afectaciones a productores, empacadores, transportistas y trabajadores de la cadena aguacatera.

Estados Unidos mantiene alerta de viaje para Michoacán

La Embajada también reiteró las restricciones de viaje hacia Michoacán. El Departamento de Estado mantiene a la entidad en el Nivel 4, “No viajar”, debido a los riesgos relacionados con la delincuencia y la violencia. Los empleados estadounidenses únicamente pueden trasladarse a determinadas zonas y bajo condiciones específicas.

Comunicado de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM / APEAM

Las autoridades recomendaron a sus ciudadanos seguir la información local, mantener comunicación con familiares, registrarse en el programa STEP y solicitar asistencia consular en caso de emergencia.

La duración de la suspensión dependerá de las condiciones de seguridad y de los acuerdos que alcancen los gobiernos de México y Estados Unidos para garantizar la protección de los inspectores. Mientras tanto, APEAM continuará informando a productores y empacadores sobre cualquier modificación en las operaciones.

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