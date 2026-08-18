Morena advierte contraste con Movimiento Ciudadano si respalda a Grecia Quiroz rumbo a 2027

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que su partido hará un contraste político con Movimiento Ciudadano si esa fuerza incorpora al Movimiento del Sombrero y respalda una eventual candidatura de Grecia Quiroz en las elecciones de 2027.

Montiel sostuvo que, en caso de que Movimiento Ciudadano formalice ese apoyo, los integrantes del Movimiento del Sombrero pasarían a formar parte de un proyecto distinto al de Morena y, por tanto, competirían bajo otra propuesta política.

La declaración ocurre después de que figuras de Movimiento Ciudadano, entre ellas Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, acudieran al Segundo Informe de Gobierno en Uruapan, presencia que fue interpretada como una señal de respaldo a Grecia Quiroz.

¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre Grecia Quiroz y Movimiento Ciudadano?

La dirigente de Morena señaló que, si Movimiento Ciudadano “se pone el sombrero” y adopta políticamente al movimiento encabezado por Quiroz, entonces su partido presentará un contraste de proyectos rumbo a 2027.

Montiel remarcó que el Movimiento del Sombrero actualmente se presenta como una fuerza independiente y no como un partido político formal.

Noticia Destacada Marina desmiente versión sobre supuesto complot en homicidio de Carlos Manzo: niega reportes de inteligencia que la respalden

Plan Michoacán seguirá pese al escenario electoral

La presidenta de Morena aseguró que el respaldo institucional a Michoacán continuará independientemente de las aspiraciones políticas de Grecia Quiroz.

Indicó que el Plan Michoacán mantiene acciones permanentes de seguridad y programas sociales, además de becas para estudiantes desde educación básica hasta universidad.

Según Montiel, estas políticas buscan reducir factores que pueden favorecer la incorporación de niñas, niños y jóvenes a actividades delictivas.

Investigación por asesinato de Carlos Manzo continúa

Montiel también afirmó que el Gabinete de Seguridad mantiene abiertas las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y esposo de Grecia Quiroz.

Como todos los martes, sostuvimos nuestra conferencia de @PartidoMorenaMx, donde reafirmamos que en México manda el pueblo y que seguiremos defendiendo la Soberanía Nacional y el proyecto de transformación que representamos, que ha traído bienestar a nuestra Patria. 🇲🇽… pic.twitter.com/0eq7mz2M8p — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 18, 2026

La dirigente insistió en que la estrategia federal en Michoacán no surgió únicamente a partir de ese crimen, sino que forma parte de un esquema permanente de atención en la entidad.

De cara a 2027, el eventual acercamiento entre Movimiento Ciudadano y el Movimiento del Sombrero podría convertirse en uno de los principales puntos de disputa política en Michoacán.

IO