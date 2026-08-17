Máynez respalda a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero rumbo a las elecciones de 2027

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, manifestó su respaldo a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero, organización fundada por Carlos Manzo, ante el proceso electoral de 2027 en Michoacán.

A través de un posicionamiento público, Máynez aseguró que su partido acompañará a Quiroz y defenderá el legado político de Manzo, al considerar que ambos representan una lucha por justicia y dignidad en la entidad.

El líder de MC también acusó a lo que llamó la “vieja política” de intentar frenar la participación del Movimiento del Sombrero en las próximas elecciones.

¿Qué dijo Jorge Álvarez Máynez sobre Grecia Quiroz?

Máynez afirmó que Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero enfrentan presiones políticas y sostuvo que desde distintos sectores existe temor a su crecimiento.

“Movimiento Ciudadano defenderá a Grecia Quiroz y el legado de Carlos Manzo en esta lucha por la justicia y la dignidad. Cuenten con nosotros”, expresó.

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El dirigente recordó además que Carlos Manzo denunció públicamente la violencia y la inseguridad en Michoacán antes de su asesinato, y señaló que, desde su perspectiva, fue dejado solo frente a esas circunstancias.

MC acusa intentos por frenar al Movimiento del Sombrero

Álvarez Máynez aseguró que después del asesinato de Carlos Manzo se han intensificado las acciones para “acorralar” al Movimiento del Sombrero y evitar que compita en los comicios de 2027.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano afirmó que su partido no permitirá que el grupo quede aislado políticamente y reiteró su disposición a respaldar a Grecia Quiroz.

Michoacán: tú sabes la verdad.



Sabes que quieren apagar el legado de Carlos Manzo. Pero el Movimiento está de pie y listo para seguir luchando. pic.twitter.com/GPA0b0mWQq — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) August 17, 2026

Grecia Quiroz descarta pactos con partidos para 2027

El posicionamiento de Máynez ocurre después de que Grecia Quiroz señalara durante su Informe de Gobierno que el Movimiento del Sombrero pretende participar en las elecciones de 2027 sin establecer alianzas con partidos políticos.

Ese planteamiento genera un escenario particular frente al respaldo expresado por Movimiento Ciudadano, pues hasta ahora Quiroz ha sostenido públicamente la intención de mantener una ruta independiente.

De cara a 2027, el futuro del Movimiento del Sombrero y su posible participación electoral se perfila como uno de los temas a seguir dentro de la política michoacana.

IO