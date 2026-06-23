IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar aceleran modernización tecnológica: nuevos tomógrafos, telemedicina y equipamiento comunitario transforman la atención médica

La modernización de la infraestructura médica se consolidó como uno de los principales temas de la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este 23 de junio desde Palacio Nacional.

Los directores del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar presentaron avances en la renovación de equipos, digitalización de servicios y fortalecimiento de unidades médicas en todo el país.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno federal para actualizar hospitales y centros de salud mediante tecnología de última generación, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y mejorar los diagnósticos para millones de mexicanos.

IMSS incorpora tomógrafos de alta precisión con inteligencia artificial

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que el instituto concretó la adquisición más importante de equipos de imagenología en su historia, incluyendo tomógrafos, resonadores magnéticos y mastógrafos.

Entre los equipos adquiridos sobresalen 42 tomógrafos de última generación, de los cuales 41 cuentan con tecnología de 256 cortes e inteligencia artificial integrada. Estos dispositivos comenzaron a instalarse desde abril en 40 hospitales distribuidos en 19 estados del país.

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De acuerdo con Robledo, los nuevos equipos permiten obtener imágenes con mayor definición, reducir la exposición a la radiación y acelerar significativamente los tiempos de estudio. Mientras anteriormente una exploración podía tardar entre cinco y seis minutos, ahora el proceso de captura de imágenes puede realizarse en apenas 15 segundos.

Además, los nuevos tomógrafos permiten detectar con mayor precisión padecimientos como cáncer, tumores cerebrales, infartos, fracturas, hemorragias internas y lesiones complejas, fortaleciendo áreas como urgencias, oncología, neurología y traumatología.

El funcionario informó que la capacidad de atención también aumentó de manera significativa, al pasar de entre 20 y 25 estudios diarios a un promedio cercano a los 50 estudios por día.

#MañaneraDelPueblo | El director general del @Tu_IMSS, @zoerobledo, presentó un video sobre la modernización y fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria del Instituto:



➡️ El IMSS reforzó su capacidad diagnóstica con la incorporación de tomógrafos de alta especialidad

➡️… pic.twitter.com/UwjQRopkfl — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 23, 2026

ISSSTE multiplica cobertura de telemedicina en todo el país

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, presentó los avances del programa de telemedicina, una estrategia que busca acercar consultas especializadas a comunidades alejadas mediante plataformas digitales.

Batres explicó que actualmente el instituto opera 859 unidades médicas con servicios de telemedicina, frente a las 239 que existían al cierre de 2025.

La red está integrada por 118 unidades de segundo y tercer nivel donde se encuentran los especialistas, así como 741 unidades de atención primaria que reciben las consultas a distancia.

El esquema permite ofrecer atención en especialidades como cardiología, dermatología, geriatría, neumología, ginecología, reumatología y urología, evitando que los pacientes deban trasladarse largas distancias para recibir atención médica.

#MañaneraDelPueblo | @martibatres, titular del @ISSSTE_mx, presentó los avances de la implementación de Telemedicina en unidades médicas del #ISSSTE, modalidad de atención médica con tecnologías digitales para brindar servidos de información, diagnostico, tratamiento, seguimiento… pic.twitter.com/cIsfsjcsYB — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 23, 2026

Como ejemplo, destacó el caso de Pichucalco, Chiapas, donde los derechohabientes pueden conectarse directamente con especialistas del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre sin necesidad de viajar a la Ciudad de México.

IMSS-Bienestar fortalece centros de salud mediante participación comunitaria

En su intervención, el director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó sobre los resultados del programa “La Clínica es Nuestra”, modelo que involucra directamente a las comunidades en la toma de decisiones para mejorar los servicios de salud.

Durante 2025 se destinaron más de 4 mil 600 millones de pesos para fortalecer 8 mil 483 unidades médicas de primer nivel en todo el país. Además, más de 67 mil personas participaron en la definición de prioridades para mejorar infraestructura, equipamiento y mobiliario.

Según los datos presentados, la estrategia permitió concretar más de 42 mil acciones de mejora en menos de un año, incluyendo la incorporación de equipamiento médico, rehabilitación de instalaciones y ampliación de servicios.

Svarch anunció además que el programa incorporará por primera vez a las 153 unidades de primer nivel de Yucatán, entidad que se suma al proceso de integración del sistema público de salud.

#MañaneraDelPueblo | Servicio de Telemedicina en el @ISSSTE_mx:



➡️ Unidades que brindan el servicio (2do y 3er nivel):

▪️ Total: 118 unidades

▪️ 1 Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

▪️ 16 Hospitales Regionales

▪️ 27 Hospitales Generales

▪️ 74 Clínicas Hospital



➡️ Unidades… pic.twitter.com/NRaOiDZYae — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 23, 2026

Tecnología, diagnóstico oportuno y atención más cercana

Los responsables de las tres instituciones coincidieron en que la modernización tecnológica busca reducir tiempos de espera, evitar traslados innecesarios, ampliar la cobertura médica y ofrecer diagnósticos más precisos.

La renovación de equipos de alta especialidad, la expansión de la telemedicina y la participación comunitaria en el fortalecimiento de clínicas forman parte de una estrategia integral que pretende acercar servicios médicos de calidad a todas las regiones del país, especialmente a aquellas con mayores necesidades de atención.

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