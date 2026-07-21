Gobierno federal anuncia 152 proyectos hospitalarios y más de 9 mil camas nuevas rumbo a 2030

El Gobierno de México proyecta invertir cerca de 181 mil millones de pesos en 152 obras hospitalarias del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el plan contempla 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones y 55 sustituciones o rehabilitaciones mayores. El objetivo es elevar la capacidad de atención y superar las 106 mil camas hospitalarias al cierre de 2030.

De acuerdo con el informe presentado por el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, los proyectos permitirán incorporar más de 9 mil camas al sistema público de salud.

¿Cuántos hospitales construirá el Gobierno de México?

El plan nacional incluye 50 hospitales completamente nuevos, con una capacidad conjunta de 6 mil 364 camas. También se ampliarán 47 unidades para agregar servicios de hospitalización, urgencias y cuidados intensivos.

Otros 55 hospitales con instalaciones antiguas serán sustituidos o sometidos a intervenciones mayores. Estas obras aportarán mil 774 camas adicionales.

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El sistema público tenía 96 mil 966 camas al inicio del actual Gobierno. La meta es alcanzar 106 mil 105 al terminar el sexenio, lo que representaría el mayor crecimiento registrado en este indicador, según las autoridades.

Desde octubre de 2024 se concluyeron 30 proyectos que ya sumaron mil 474 camas. Para finales de 2026 se prevé terminar otras 33 obras y alcanzar 2 mil 637 nuevas camas en operación.

ISSSTE avanza en hospitales de Tampico, Oaxaca y Cancún

El director general del ISSSTE, Martí Batres, informó que el organismo construirá, rescatará o rehabilitará 20 hospitales durante el sexenio.

Cuatro unidades ya fueron inauguradas en Acapulco, Tlajomulco, Torreón y Cuernavaca. Entre los proyectos en desarrollo destaca el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, con un avance de 98 por ciento y capacidad para 150 camas, 35 consultorios y cinco quirófanos.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca reporta 55 por ciento de avance y contará con 250 camas, 36 especialidades y 11 quirófanos.

También se trabaja en las unidades de Chetumal, Chilpancingo, Cherán, Cancún, Acapulco y Tlatelolco. La clínica de Cherán incluirá servicios de medicina tradicional y un área para partos atendidos por parteras comunitarias.

#MañaneraDelPueblo. Informa @martibatres, director general del @ISSSTE_mx que serán 20 hospitales nuevos, de los cuales 4 se han inaugurado. Actualmente hay 9 obras más en Tampico, Oaxaca, Chetumal, pic.twitter.com/YX7YrL3Yrp — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 21, 2026

IMSS construye hospitales en Guanajuato, Tula y Ensenada

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 21 hospitales en proceso de construcción. Diez de ellos abrirán durante los próximos meses.

Entre las obras se encuentra el Hospital General de Zona de Guanajuato, que sustituirá una unidad construida en 1978 y aumentará su capacidad de 27 a 72 camas de hospitalización.

El nuevo hospital de Tula, Hidalgo, pasará de 44 a 144 camas y atenderá a cerca de 130 mil personas al año. En Ensenada, Baja California, se construye una unidad con 247 camas, resonador magnético, tomógrafo, hemodiálisis y áreas de cuidados intensivos.

El IMSS también desarrolla hospitales en Ticul, San Quintín, Zitácuaro, Santa Catarina, Saltillo, Oaxaca, Manzanillo y Villas del Pedregal.

#MañaneraDelPueblo. Informa @zoerobledo, director del @Tu_IMSS que serán 47 hospitales entre nuevos y ampliaciones. Hay 7 que ya operan y 21 hospitales están en obra, de los cuales 10 se abrirán en los próximos meses. pic.twitter.com/g6zG0OlgWW — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 21, 2026

IMSS-Bienestar destina 46 mil millones de pesos a 87 proyectos

IMSS-Bienestar informó que ejecutará 87 proyectos estratégicos con una inversión de 46 mil millones de pesos.

El programa comprende 43 hospitales nuevos, 21 rehabilitaciones con ampliación y 23 centros de salud o unidades con servicios extendidos.

La institución reportó 19 hospitales inaugurados en diferentes regiones del país. Entre los próximos proyectos figuran el Hospital General de Cárdenas, Tabasco; el Hospital General de Ciudad Madero, Tamaulipas; y un hospital de alta especialidad en Tepic, Nayarit.

#MañaneraDelPueblo. El @IMSS_Bienestar tendrá 87 proyectos estratégicos en este sexenio, que incluyen 43 hospitales, de los cuales 9 son nuevos, informa @AlexSvarch pic.twitter.com/9XUjvNeVUk — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 21, 2026

También abrirá un centro de excelencia en partería en San Miguel de Allende, Guanajuato, y una clínica para la atención de adicciones en Apatzingán, Michoacán.

Claudia Sheinbaum señaló que las obras no solo deben evaluarse por su infraestructura, sino por su capacidad para garantizar acceso a consultas, tratamientos, cirugías y servicios especializados en comunidades donde la atención médica resultaba insuficiente.

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