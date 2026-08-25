Muere un hombre tras caer en la piscina de un balneario en Peto

Un convivio terminó en tragedia en la colonia Trinidad, donde un hombre de 56 años perdió la vida tras caer a la piscina de un balneario ubicado sobre la calle 28A entre 55 y 57.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol cuando, por causas que aún se desconocen, cayó en la piscina sin que los presentes se percataran de inmediato.

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Minutos después, fue localizado completamente sumergido en el agua, por lo que sus familiares lo sacaron y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación, al tiempo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Ayuda

Paramédicos arribaron al sitio y continuaron con las labores de auxilio; sin embargo, pese a los esfuerzos, únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y asegurada para permitir que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes y determinaran las circunstancias en las que ocurrió el lamentable hecho