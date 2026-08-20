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Yucatán / Mérida

Se integran 622 profesionales de la salud al Hospital de Alta Especialidad Agustín O’Horán en Mérida

El Hospital de Alta Especialidad Agustín O’Horán en Mérida cuenta con nuevo personal a partir de este jueves.

Por Redacción Por Esto!

20 de ago de 2026

1 min

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Se incorporan 622 profesionales de la salud al Hospital O’Horán para alcanzar una plantilla total de 1,217
Se incorporan 622 profesionales de la salud al Hospital O’Horán para alcanzar una plantilla total de 1,217 / Especial

El Gobierno del Renacimiento Maya gestionó la incorporación de 622 profesionales de la salud al Hospital de Alta Especialidad Agustín O’Horán, entre personal médico especialista, de enfermería y de la rama paramédica, con lo que se alcanzará una plantilla de 1,217 trabajadoras y trabajadores, lo que permitirá ampliar su capacidad de atención y operación.

En conferencia de prensa, el Gobernador Joaquín Díaz Mena informó que el proceso iniciará a partir de hoy con la llegada de 266 trabajadoras y trabajadores: 77 médicas y médicos especialistas, 180 enfermeras y enfermeros, así como nueve integrantes de la rama paramédica, entre técnicos radiólogos, químicos e inhaloterapeutas.

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El mandatario estatal indicó que durante septiembre continuará la incorporación progresiva del personal restante, hasta completar los 622 profesionales de la salud previstos, quienes se sumarán a quienes ya laboran en el hospital, con la participación de IMSS-Bienestar.

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Díaz Mena afirmó que esta gestión permitirá que el Hospital de Alta Especialidad Agustín O’Horán cuente con el personal necesario, mejore su capacidad operativa y responda con mayor oportunidad a la demanda de servicios médicos de las familias yucatecas.

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