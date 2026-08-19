Yucatán contará con tecnología única en el sureste para evaluar corazón, pulmones y metabolismo

El Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) incorporó un ergoespirómetro que permitirá realizar la Prueba de Ejercicio Cardiopulmonar (CPET), con lo que se convierte en el único hospital público del sureste del país con capacidad para efectuar este estudio especializado.

El equipo fue incorporado por IMSS Bienestar y permite evaluar de manera simultánea la respuesta del corazón, los pulmones y el metabolismo durante el esfuerzo físico. Con esta información, el personal médico podrá conocer con mayor precisión la capacidad funcio-nal de cada paciente y establecer diagnósticos y tratamientos acordes con sus necesida-des.

La prueba está dirigida principalmente a personas que requieren ingresar a programas de rehabilitación cardíaca, así como a pacientes con enfermedades cardiovasculares y respiratorias que necesitan diagnóstico, seguimiento o evaluación de la respuesta a diferentes tratamientos. El estudio permite obtener información detallada sobre el funcionamiento del organismo durante el ejercicio.

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El procedimiento está a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por personal médico especializado y de enfermería capacitado, quienes supervisan las condiciones de los pacientes durante todo el estudio. Esta vigilancia permite realizar la evaluación de mane-ra controlada y obtener información precisa sobre la respuesta del organismo al esfuerzo físico.

El cardiólogo con alta especialidad en Rehabilitación Cardíaca y Prevención Secundaria, Francisco Cáseres Castro, destacó que la incorporación de esta tecnología permitirá fortalecer la atención integral de los pacientes que participan en estos programas. Señaló que disponer de herramientas de este tipo representa un avance para mejorar su valoración y diseñar estrategias terapéuticas acordes con sus condiciones.

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El especialista explicó que la rehabilitación cardíaca requiere un abordaje multidisciplinario, debido a que no se limita al entrenamiento físico. Los pacientes también deben adoptar hábitos saludables encaminados a mejorar su calidad de vida y reducir los factores de riesgo relacionados con padecimientos cardiovasculares.

Además de contribuir al diagnóstico de enfermedades del corazón y respiratorias, la CPET permitirá dar seguimiento a las personas que se encuentran en rehabilitación cardíaca. De esta manera, los especialistas podrán conocer con mayor precisión cómo responden el corazón, los pulmones y el metabolismo durante la actividad física.

Cáseres Castro consideró que la incorporación del equipo abre nuevas posibilidades de atención para los pacientes que requieren una valoración especializada.