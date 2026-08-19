Director de la DEA reconoce a Omar García Harfuch como “socio de confianza” de Estados Unidos

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, reconoció públicamente el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, celebrada en Buenos Aires, Argentina.

En su intervención, el funcionario estadounidense calificó a García Harfuch como “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”, al destacar su trayectoria dentro de las instituciones de seguridad mexicanas y su participación en acciones contra el crimen organizado.

Cole subrayó que el titular de la SSPC cuenta con cerca de dos décadas de experiencia en el servicio público y recordó que ha ocupado distintos cargos en áreas de seguridad e investigación.

¿Qué dijo el director de la DEA sobre Omar García Harfuch?

Terrance Cole hizo un repaso por la carrera de García Harfuch y mencionó su paso por la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y, actualmente, la SSPC.

El director de la DEA sostuvo que esa trayectoria le ha permitido conocer de primera mano los retos que enfrentan México y otros países frente a las organizaciones criminales transnacionales.

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DEA destaca cooperación contra crimen organizado

Cole señaló que García Harfuch entiende las amenazas compartidas que representan los grupos dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

El funcionario estadounidense advirtió que estas organizaciones no operan únicamente dentro de las fronteras de un país, sino que también generan violencia, movilizan drogas y recursos financieros y buscan corromper instituciones.

Harfuch participa en conferencia internacional en Argentina

El reconocimiento ocurrió en el mismo foro donde García Harfuch presentó los resultados de la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación, el secretario mexicano destacó la importancia de fortalecer la inteligencia, la investigación y la cooperación internacional para reducir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales.

La declaración del director de la DEA se produce en un contexto de colaboración bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, especialmente frente al tráfico de drogas sintéticas y las redes criminales con operaciones transnacionales.

IO