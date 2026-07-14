Harfuch reporta ocho detenidos por asesinato de periodista Roxana Guzmán y destaca operativo del Mundial 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en la desaparición y asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz.

Durante el informe de seguridad presentado este martes 14 de julio en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que las capturas fueron resultado de investigaciones de inteligencia y operaciones coordinadas entre instituciones federales y autoridades de Veracruz.

Harfuch también presentó el balance del Plan Kukulcán, estrategia de seguridad aplicada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que México recibió 13 partidos y desplegó a más de 124 mil elementos de seguridad y protección civil.

¿Quiénes fueron detenidos por el asesinato de Roxana Guzmán?

El titular de la SSPC explicó que las investigaciones permitieron identificar a integrantes de una organización delictiva y a servidores públicos presuntamente relacionados con la privación de la libertad de la periodista.

Entre los detenidos se encuentran José del Carmen “N” y Karen Monserrat “N”, así como cuatro policías municipales señalados por participar en el secuestro.

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Posteriormente fueron capturados Luis Arturo “N”, alias “Delta 11”, identificado como presunto responsable del homicidio, y Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, quien también habría intervenido en los hechos.

Con estas acciones suman ocho personas detenidas. Harfuch aseguró que la investigación continuará hasta agotar todas las líneas y determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.

El secretario sostuvo que no habrá impunidad para quienes atenten contra periodistas ni para integrantes de corporaciones públicas que utilicen sus cargos para colaborar con organizaciones criminales.

#MañaneraDelPueblo. Informa @OHarfuch sobre la detención de 8 personas, incluyendo a policías municipales, involucrados en el homicidio de la periodista #RoxanaGuzman en Veracruz. #CeroImpunidad a los agresores a periodistas, reitera el secretario. pic.twitter.com/gt6OuI0qfV — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 14, 2026

Plan Kukulcán movilizó a más de 124 mil elementos

Durante el mismo informe, García Harfuch dio a conocer los resultados del Plan Kukulcán, diseñado para garantizar la seguridad durante el Mundial de Futbol 2026.

La estrategia coordinó a más de 20 dependencias federales con los gobiernos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades que fungieron como sedes del torneo.

El operativo se aplicó en estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento, rutas de movilidad, fan fest y espacios públicos. En total, México recibió 17 selecciones nacionales y albergó siete centros de entrenamiento.

Más de 124 mil elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, corporaciones estatales y autoridades locales participaron en las tareas de vigilancia, orientación y atención a los asistentes.

México realizó más de 280 operaciones durante el Mundial

Harfuch detalló que se efectuaron más de 280 operaciones en estadios y festivales para aficionados de las tres entidades sede.

El modelo combinó prevención, inteligencia, reacción y protección civil, lo que permitió atender concentraciones masivas y mantener coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El secretario aseguró que el torneo dejó capacidades permanentes, protocolos de actuación y mecanismos de coordinación que podrán utilizarse en futuros eventos de gran escala.

#MañaneraDelPueblo. Se han detenido a 2,243 personas involucradas en varios delitos como extorsión en el marco del #PlanCuautla, en Morelos, desde octubre de 2024 a junio de 2026, informa @OHarfuch . pic.twitter.com/2OR9CL2Hm1 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 14, 2026

Gobierno reporta avances en seguridad

Además de estos casos, el titular de la SSPC informó que desde el inicio de la administración han sido detenidas 59 mil 500 personas, aseguradas 31 mil armas de fuego y decomisadas casi 500 toneladas de drogas.

También señaló que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 poor ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 casos por día.

Harfuch afirmó que estos resultados derivan de la coordinación entre la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.

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