Asesinan al influencer César Gastélum durante transmisión en vivo en Culiacán

El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo desde el exterior de un restaurante ubicado en Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, una zona comercial situada cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Gastélum se encontraba acompañado por dos personas y participaba en una dinámica para redes sociales en la que vestían prendas similares a las utilizadas por repartidores de comida. Durante la transmisión, una motocicleta con dos individuos se acercó al grupo y uno de ellos disparó contra el creador de contenido antes de escapar.

Las autoridades desplegaron un operativo en el lugar, acordonaron el área y comenzaron a recabar indicios. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible motivo del crimen.

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum, conocido en redes sociales como “Cesarín”, tenía alrededor de 25 años y había construido una amplia comunidad digital mediante videos de humor, transmisiones y contenido relacionado con la vida cotidiana y la cultura de Sinaloa.

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Al momento de su muerte acumulaba cerca de 577 mil seguidores en TikTok, más de 100 mil en Instagram y alrededor de 16 mil suscriptores en YouTube. Sus publicaciones también sumaban millones de reacciones en las plataformas digitales.

Los primeros reportes policiales señalaron que la víctima era un repartidor debido a la ropa que utilizaba. Posteriormente, la grabación y los testimonios permitieron confirmar que se trataba del influencer.

Fiscalía investiga el asesinato ocurrido en Culiacán

Peritos y agentes de investigación acudieron al estacionamiento para asegurar casquillos, revisar cámaras de seguridad y recabar testimonios de quienes se encontraban en el establecimiento.

La investigación deberá determinar la ruta utilizada por los agresores, si el ataque fue planeado y si Gastélum había recibido amenazas. Por ahora, las autoridades no han relacionado oficialmente el homicidio con alguna organización criminal.

El asesinato ocurrió en medio de la crisis de violencia que enfrenta Culiacán por la disputa entre grupos criminales. Sin embargo, el contexto de inseguridad no permite atribuir automáticamente el ataque a esa confrontación sin pruebas ministeriales.

⚡️VIDEO CHOC - #Mexique : César Gastelum, connu pour ses vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux, a été tué par balles dans les rues de #Culiacán alors qu'il réalisait un direct avec deux amis devant un restaurant.



👉Une enquête a été ouverte pour déterminer les… pic.twitter.com/8snI3h0LC1 — FranceNews24 (@FranceNews24) August 5, 2026

Caso recuerda el feminicidio de Valeria Márquez

El crimen provocó comparaciones con el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, asesinada durante una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, en mayo de 2025.

En ese caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó recientemente que las autoridades investigan la presunta participación de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, y de su hijo. La responsabilidad de las personas señaladas deberá acreditarse ante los tribunales.

La muerte de César Gastélum vuelve a colocar en discusión la violencia contra figuras públicas y creadores digitales, así como la difusión de imágenes de ataques en redes sociales. La Fiscalía de Sinaloa será la encargada de esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

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