Investigan publicaciones de César Gastélum tras su asesinato en Culiacán; buscan a los responsables

El Gabinete de Seguridad federal informó que colabora con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la investigación del asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido la noche del martes 4 de agosto en Culiacán.

De acuerdo con el mensaje difundido por las autoridades federales, el joven fue víctima de una agresión directa cometida por sujetos armados. Entre las líneas de investigación se encuentra el análisis de diferentes publicaciones realizadas por Gastélum en redes sociales, debido a que en algunas hacía referencia a una facción de un grupo delictivo.

El Gobierno federal aclaró que la revisión de esos contenidos forma parte de las indagatorias y no representa una conclusión sobre el motivo del crimen. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado que el influencer tuviera una relación con una organización criminal ni ha identificado públicamente a la facción mencionada.

¿Qué investiga el Gabinete de Seguridad sobre César Gastélum?

Las autoridades buscan determinar si las publicaciones del creador de contenido tuvieron alguna relación con el ataque o si el homicidio respondió a una causa distinta.

Además de revisar su actividad digital, los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, la transmisión que Gastélum realizaba al momento de la agresión y los indicios recuperados en el lugar.

Noticia Destacada Asesinan al influencer César Gastélum durante transmisión en vivo en Culiacán

Estas diligencias permitirán reconstruir los movimientos de los responsables, identificar el vehículo empleado y establecer la ruta de escape. El objetivo es ubicar tanto a los autores materiales como a cualquier persona que hubiera ordenado el ataque.

¿Cómo fue asesinado el influencer en Culiacán?

César Gastélum se encontraba frente a un establecimiento de comida rápida en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos cuando dos personas se aproximaron en una motocicleta. Uno de los ocupantes le disparó y posteriormente ambos escaparon.

El creador de contenido realizaba una transmisión en vivo acompañado por otras personas, quienes resultaron ilesas. La grabación se interrumpió después de la agresión y fragmentos del video comenzaron a circular en plataformas digitales.

Gastélum tenía alrededor de 25 años y contaba con más de medio millón de seguidores en TikTok, donde publicaba contenido de humor, comida y vida cotidiana en Sinaloa. Hasta ahora no se han reportado detenciones.

En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la @FiscaliaSinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre las… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 5, 2026

Autoridades evitan confirmar el móvil del crimen

El hecho de que algunas publicaciones hicieran referencia a grupos delictivos no permite establecer automáticamente que esa haya sido la causa del asesinato.

La Fiscalía de Sinaloa deberá verificar la autenticidad y el contexto de los contenidos, además de revisar posibles amenazas, relaciones personales y actividades recientes de la víctima.

El Gabinete de Seguridad señaló que la colaboración entre autoridades federales y estatales continuará hasta identificar y detener a los responsables. Mientras las diligencias permanecen abiertas, el móvil del homicidio todavía no ha sido determinado oficialmente.

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